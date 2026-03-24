Le Vietnam accueillera les Championnats d’Asie de pencak silat 2026

Le Vietnam a de nouveau obtenu l’organisation des Championnats d’Asie de pencak silat en 2026, suite au succès de l’édition 2025.

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Photo : Thanh niên/CVN

"Nous avons de nouveau été choisis pour accueillir les Championnats d’Asie de pencak silat 2026", a confirmé Tu Thi Lê Na, responsable du pencak silat à l’Autorité des sports du Vietnam.

Il s’agit d’une compétition prestigieuse et de haut niveau. Le Vietnam prévoit d’organiser l’événement dans la province méridionale de Dông Nai, et de nombreux athlètes de haut niveau venus de toute l’Asie sont attendus, a-t-elle fait savoir.

Selon un document envoyé par l’Autorité des sports du Vietnam au Département de la culture, des sports et du tourisme de Dông Nai, le tournoi devrait se dérouler du 15 au 23 juillet.

Le comité d’organisation local travaillera avec la Fédération asiatique de pencak silat pour finaliser le règlement de la compétition, y compris les compétitions de combats sportifs (tanding) et artistiques (seni).

Le Vietnam a accueilli les Championnats d’Asie de pencak silat 2025 dans le gymnase sportif de la province de Hà Tinh, avec la participation de près de 400 athlètes et entraîneurs de 10 pays asiatiques : le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, l’Inde, le Laos, Singapour, l’Indonésie, les Philippines, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan.

L’édition 2025 comprenait 32 épreuves de tanding et de seni. Les équipes participantes ont salué l’organisation et les infrastructures de compétition mises à disposition par le pays hôte.

Photo : VNA/CVN

À l’issue du tournoi, le Vietnam a dominé le tableau des médailles avec 17 médailles d’or, quatre d’argent et sept de bronze, suivi par la Malaisie, l’Indonésie, Singapour et les Philippines.

Les traditions du pencak silat

Le pencak silat est un art martial indonésien qui se décline en quelque 800 variations régionales axées sur la défense, alliant techniques de combat, danse et spiritualité. Ancien, cet art utilise tout le corps, incluant des frappes et des prises, et s'enseigne à travers l'archipel depuis des siècles.

En plus de sa dimension sportive, la tradition du pencak silat comprend aussi des aspects mental et spirituel, d’autodéfense et artistique. Les mouvements et les styles de pencak silat sont fortement influencés par divers éléments artistiques, reposant sur une unité entre le corps et le mouvement, en adéquation avec l’accompagnement musical.

Le terme "pencak" est surtout connu à Java, tandis que le terme "silat" est privilégié dans le Sumatra occidental pour décrire un ensemble d’arts martiaux présentant de nombreuses similarités.

En plus de termes locaux, chaque région a ses propres mouvements, styles, accompagnements, musiques et équipements connexes qui incluent des costumes, des instruments de musique et des armes traditionnelles.

Les traditions du pencak silat ont été inscrites par l’UNESCO en 2019 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette inscription souligne son importance culturelle, artistique et sociale, incluant la musique et des valeurs morales.

VNA/CVN