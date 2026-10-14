Le Vietnam élargit sa coopération lors des Réunions annuelles du FMI et de la BM

Une délégation de la Banque d'État du Vietnam, conduite par son gouverneur Pham Duc An, a assisté les 13 et 14 octobre à Bangkok, en Thaïlande, à d'importantes activités dans le cadre des Réunions annuelles 2026 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM).

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Cet événement se déroule du 12 au 18 octobre et réunit les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales ainsi que les représentants de 191 pays membres.

Il marque le retour de cette conférence à Bangkok pour la première fois depuis 35 ans, illustrant le rôle croissant de l'Asie dans l'économie et le système financier mondial.

Photo : VNA/CVN

En participant à la table ronde entre la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et les ministères des Finances, gouverneurs des Banques centrales de l'ASEAN, le gouverneur Pham Duc An et les délégués ont échangé sur les perspectives économiques mondiales et régionales, les impacts des fluctuations géopolitiques, commerciales et énergétiques, ainsi que sur les politiques visant à renforcer la résilience des économies.

La réunion a mis en avant quatre messages clés : la résilience persistante de l’économie mondiale, malgré une reprise inégale ; la multiplication des défis pour les économies vulnérables ; l’augmentation des coûts d’emprunt des États ; et l’accentuation des pressions liées à la dette publique mondiale, rendant indispensable le renforcement des marges de manœuvre budgétaires. Pour relever ces défis, elle a insisté sur la stabilité macroéconomique, les réformes structurelles, la transition numérique, l'intelligence artificielle et la coopération multilatérale.

Partage d'expériences

Les ministres et gouverneurs de l’ASEAN ont hautement apprécié le rôle du FMI dans la surveillance économique et le conseil stratégique avant de proposer à l’institution de renforcer l'analyse des effets de contagion, de partager ses expériences et de formuler des recommandations adaptées à la situation spécifique de chaque pays.

Le gouverneur Pham Duc An a également souligné la complémentarité entre les mécanismes de coopération financiers globaux et régionaux, comme l'Initiative de multilatéralisations de Chiang Mai et le Bureau de recherche macroéconomique de l'ASEAN+3 (AMRO), tout comme l'importance de l'assistance technique dans les technologies financières, la transformation numérique et la sécurité informatique.

Le gouverneur Pham Duc An a ensuite participé à la 57e réunion conjointe du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour l'Asie du Sud-Est. Les échanges ont porté sur les réformes des deux institutions et l’amélioration de leur soutien aux membres. Le FMI met notamment l’accent sur la surveillance macroéconomique, les conseils politiques et la réforme de sa gouvernance et des quotas, tandis que la BM privilégie la mobilisation de ressources, l’investissement privé, les infrastructures, la transformation numérique et la croissance durable.

Lors de sa rencontre avec Krishna Srinivasan, directeur du département Asie-Pacifique du FMI, le gouverneur Pham Duc An a réaffirmé que la Banque d'État du Vietnam maintient une politique monétaire proactive et flexible afin de maîtriser l’inflation, de stabiliser l’économie et de garantir la sécurité du système bancaire. Il a exprimé le souhait de renforcer le dialogue politique et l’assistance technique du FMI.

Sur le plan de la coopération entre banques centrales, le gouverneur Pham Duc An a eu un entretien avec Chia Der Jiun, directeur général de l'Autorité monétaire de Singapour, pour aborder la connexion des paiements transfrontaliers et la finance numérique, ainsi qu'Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France, pour partager leurs expériences sur la gestion des politiques. Les échanges ont porté sur les tendances de développement des monnaies numériques, les technologies financières, l’innovation dans les infrastructures de paiement et les perspectives de renforcement de la coopération opérationnelle entre les deux banques centrales.

Enfin, la mobilisation des ressources pour le secteur privé et les infrastructures a été au cœur des rencontres avec Sarvesh Suri, vice-président de la Société financière internationale pour l'Asie-Pacifique, et Masato Kanda, président de la Banque asiatique de développement.

Lors de son déplacement, le gouverneur Pham Duc An a également rendu visite à l’ambassade du Vietnam en Thaïlande et a échangé avec l’ambassadeur Pham Viet Hung sur les mesures visant à promouvoir la coopération financière et bancaire entre les deux pays et à soutenir les activités des banques thaïlandaises au Vietnam.

VNA/CVN