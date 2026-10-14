La Tunisie apprécie les produits vietnamiens compétitifs

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Tunisie présentent un caractère complémentaire. Plusieurs produits vietnamiens, notamment les produits agricoles, sont particulièrement appréciés par les entreprises et les consommateurs tunisiens pour leurs prix compétitifs et leur qualité. Cette situation offre aux entreprises vietnamiennes des possibilités d’élargir leur présence sur ce marché d’Afrique du Nord.

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Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré Hoàng Duc Nhuân, conseiller commercial du Vietnam en Algérie, également chargé du marché tunisien, lors d’un entretien accordé le 12 octobre à un correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Alger.

Selon Hoàng Duc Nhuân, la Tunisie a des besoins d’importation portant sur une large gamme de produits vietnamiens, notamment les produits agricoles, les produits industriels ainsi que les matières premières et les accessoires destinés aux industries du textile, de l’habillement et de la chaussure. Chaque année, le pays importe environ 30.000 tonnes de café vert, principalement de la variété robusta, 30.000 tonnes de riz et 360.000 tonnes de sucre.

En vertu de la réglementation en vigueur, des produits de première nécessité tels que le riz, le sucre, le café et le thé vert sont importés exclusivement par l’Office du commerce de la Tunisie dans le cadre d’appels d’offres internationaux. Toutefois, depuis 2024, en application de la loi N°120, certaines entreprises privées tunisiennes peuvent être autorisées par cet organisme à importer ces produits. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives aux marchandises vietnamiennes pour accéder plus largement au marché tunisien et développer leurs circuits de distribution grâce à des partenaires privés locaux.

Cependant, les échanges commerciaux entre les deux pays continuent de se heurter à plusieurs difficultés, notamment le manque de confiance entre les partenaires commerciaux, les modalités de paiement, les droits de douane à l’importation relativement élevés ainsi que l’absence de représentations diplomatiques et commerciales permanentes dans les capitales respectives.

Selon les données des douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et la Tunisie ont atteint 59,43 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, en hausse de 9,7% sur un an. Les exportations vietnamiennes vers la Tunisie se sont élevées à 45,47 millions de dollars, soit une progression de 10,2%, tandis que les importations en provenance de Tunisie ont atteint 13,96 millions de dollars, en hausse de 8,3%.

Les exportations vietnamiennes vers la Tunisie couvrent une gamme diversifiée de produits, notamment les chaussures et les matières premières et accessoires associés, les téléphones mobiles, les circuits imprimés, les imprimantes, le café, le poivre, les noix de cajou, la pulpe de noix de coco, les produits de la pêche et de l’aquaculture, les équipements électriques et électroniques, les fils et câbles électriques, les transformateurs, les vêtements, les tissus, les matières plastiques et les acides carboxyliques.

Photo : VNA/CVN

En revanche, le Vietnam importe de Tunisie des produits de la pêche et de l’aquaculture, des équipements médicaux, chirurgicaux et dentaires, des aliments pour animaux et leurs matières premières, des dattes, des figues, du coton, des matières plastiques, des cuirs et des produits textiles.

Afin de renforcer l’accompagnement des entreprises vietnamiennes dans leur recherche de débouchés sur le marché tunisien, le Bureau commercial du Vietnam en Algérie, également compétent pour la Tunisie, a organisé en mars 2026 une séance de consultation en ligne consacrée à ce marché à l’intention des entreprises vietnamiennes.

En juin 2026, le Bureau commercial a effectué une mission de travail en Tunisie, au cours de laquelle il a rencontré des représentants du ministère du Commerce et du Développement des exportations, de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT). La délégation a également participé au Salon international de l’industrie alimentaire en Afrique (IFTA AFRICA 2026).

À cette occasion, le Bureau commercial, en coordination avec l’UTICA, a organisé une rencontre d’affaires en ligne réunissant 30 entreprises des deux pays. Cette initiative a contribué à faciliter les échanges d’informations sur les marchés, à identifier des partenaires potentiels et à élargir les perspectives de coopération commerciale bilatérale.

VNA/CVN