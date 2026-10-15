Le Vietnam mise sur les fonds de qualité pour renforcer sa place dans les chaînes de valeur mondiales

Selon la Résolution N°10 du Bureau politique sur le développement de l’économie à investissement étranger, le Vietnam vise à attirer entre 200 et 300 milliards de dollars de capitaux enregistrés d’ici à 2030, dont 75% en provenance d’économies développées disposant d’un fort potentiel technologique et financier.

>> Le Vietnam se positionne dans l’écosystème asiatique de l’IA

>> Le Vietnam doit capitaliser sur son reclassement FTSE pour attirer la finance durable

>> Le Vietnam lie les incitations aux IDE aux retombées pour les entreprises locales

Photo : Thê Duyêt/VNA/CVN

Le Vietnam se trouve à un tournant majeur dans sa stratégie d’attraction des investissements directs étrangers (IDE). Il passe d’une logique d’augmentation des volumes de capitaux à une approche privilégiant la technologie, les connaissances, les capacités de gestion et les liens avec les entreprises locales.

L’attraction de groupes multinationaux prêts à s’engager sur le long terme dans des secteurs de haute technologie constitue désormais une priorité pour le pays.

Selon la Résolution N°10 du Bureau politique sur le développement de l’économie à investissement étranger, le Vietnam vise à attirer entre 200 et 300 milliards de dollars de capitaux enregistrés d’ici à 2030, dont 75% en provenance d’économies développées disposant d’un fort potentiel technologique et financier.

Le pays ambitionne également d’inciter au moins trois groupes technologiques mondiaux à y implanter des centres de recherche et de développement (R&D), tout en permettant à 10.000 entreprises locales d’intégrer les réseaux d’approvisionnement internationaux.

Les données de l’Office national des statistiques indiquent qu'à la fin du mois d'août, le total des capitaux étrangers enregistrés au Vietnam s'élevait à 40,63 milliards de dollars, en hausse de 55,4% par rapport à la même période de l'année précédente. Le capital réalisé a atteint environ 17,25 milliards de dollars, enregistrant une progression de 12%. L'industrie manufacturière et de transformation continue de dominer avec 12,15 milliards de dollars de nouveaux capitaux, représentant 56% du total.

Les projets liés à l'électronique, aux semi-conducteurs et aux technologies de pointe occupent une place de plus en plus significative. La stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030 prévoit la création d'au moins 100 entreprises de conception, d'une usine de fabrication de puces à petite échelle et de 10 usines d'encapsulation et de test.

Sur le plan commercial, le Vietnam se classe parmi les 20 premières économies mondiales en termes de volume des échanges internationaux. Au 15 septembre, le volume total des exportations nationales atteignait environ 825 milliards de dollars, soit une hausse de 29,4% sur un an. Le pays est en voie d'atteindre un objectif de commerce extérieur dépassant 1.000 milliards de dollars d'ici 2026.

Selon le Professeur associé-Docteur Nguyên Thuong Lang, de l’Institut du commerce et de l’économie internationale, pour transformer la forte croissance des échanges en valeur ajoutée interne, l'attraction des capitaux étrangers doit s'accompagner de l’amélioration des capacités des entreprises nationales et du renforcement de leur participation aux différentes étapes des chaînes de production.

Photo : Nguyên Thao/VNA/CVN

Dans cette nouvelle ère, si les entreprises vietnamiennes parviennent à tirer parti des marchés d'exportation, des accords de libre-échange et des réseaux des multinationales pour développer leurs activités, le volume des échanges commerciaux, qui se chiffre en billions de dollars, deviendra un véritable tremplin pour l'industrie nationale, a ajouté l’expert.

De son côté, le Professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew de l’Université nationale de Singapour, souligne lui aussi la nécessité de changer de regard sur les investissements étrangers, en les considérant comme un levier stratégique de modernisation de l’économie et de renforcement des entreprises nationales.

Selon lui, le Vietnam a réussi à attirer de nombreux groupes internationaux grâce à ses avantages en matière de main-d’œuvre, à sa position géographique et à ses politiques d’incitation. Toutefois, les retombées de ces investissements sur le développement des entreprises nationales restent inférieures à leur potentiel.

Pour devenir de véritables partenaires des groupes mondiaux, les entreprises vietnamiennes doivent investir de manière plus globale dans les technologies, les ressources humaines, la transformation numérique et les capacités de gestion.

L’attraction des capitaux étrangers doit être étroitement liée aux politiques de développement des entreprises nationales, avec pour objectif de renforcer les capacités du pays plutôt que de se limiter aux activités d’assemblage et de sous-traitance à faible valeur ajoutée.

Partageant cette analyse, le Professeur associé Nguyên Thuong Lang estime que l’attraction des investissements étrangers et le développement des entreprises nationales doivent être menés de front. Le renforcement des infrastructures énergétiques et logistiques, la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et l’établissement de partenariats concrets entre entreprises étrangères et vietnamiennes figurent également parmi les orientations prioritaires.

En outre, les dispositifs d’incitation à l’investissement étranger doivent davantage encourager le recours à des composants et à des équipements fabriqués localement.

VNA/CVN



