Vietnam - États-Unis : vers une coopération économique à forte valeur ajoutée

Le 14 octobre à Hanoï, le 9 e Sommet des affaires Vietnam - États-Unis et le séminaire "Marché américain 2026 : opportunités, défis et solutions innovantes" ont mis en lumière les perspectives de coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de haute technologie, ainsi que les exigences croissantes de transparence des chaînes d’approvisionnement pour les entreprises vietnamiennes.

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Photos : VNA/CVN

Organisés conjointement par la Chambre de commerce américaine au Vietnam (AmCham) et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), ces événements ont souligné la nécessité d’orienter les investissements étrangers vers les technologies de pointe et d’aider les entreprises vietnamiennes à mieux répondre aux exigences du marché américain.

Lors du sommet, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a déclaré que, plus de trois ans après l’établissement du Partenariat stratégique global, les relations économiques entre les deux pays entraient dans une nouvelle phase de croissance. Malgré les incertitudes mondiales, le Vietnam a enregistré une croissance de 9,01% au cours des neuf premiers mois de 2026, attiré plus de 50 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) enregistrés et réalisé un chiffre d’affaires à l’import-export de 888 milliards de dollars.

Le Vietnam entend désormais passer de l’attraction de projets d’investissement isolés au développement de pôles industriels et d’écosystèmes d’innovation, conformément à la résolution N°10-NQ/TW. La coopération bilatérale devrait privilégier cinq domaines : les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA), les énergies propres, les chaînes d’approvisionnement durables, l’innovation et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement vietnamien s’engage à accélérer les réformes institutionnelles, à lever les obstacles liés aux infrastructures et à passer d’une logique de gestion à une approche davantage axée sur la facilitation du développement. Pham Gia Tuc a également appelé les États-Unis à mener des enquêtes commerciales sur une base objective et équilibrée, et à conclure rapidement les négociations sur un accord commercial réciproque afin de garantir un accès plus stable des produits vietnamiens au marché américain.

Toutefois, ce marché impose des exigences toujours plus strictes aux produits importés. Lors du séminaire organisé par la VCCI, son vice-président Hoàng Quang Phong a exhorté les entreprises vietnamiennes à dépasser le modèle des exportations de produits bruts, à développer leurs propres marques et à investir progressivement dans des activités à plus forte valeur ajoutée sur le marché de destination.

Selon Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, la politique commerciale américaine repose actuellement sur cinq piliers : la réciprocité, l’équilibre commercial, la sécurité économique, le renforcement de la production nationale et la sécurité des chaînes d’approvisionnement.

La traçabilité des matières premières et la transparence de l’origine des produits deviennent ainsi essentielles. Les entreprises qui restent cantonnées à la sous-traitance et à l’assemblage à faible valeur ajoutée risquent de rencontrer des difficultés face au renforcement des barrières techniques.

Enfin, l’ancien conseiller commercial des États-Unis, An Thê Dung, a rappelé que les échanges commerciaux bilatéraux avaient été multipliés par près de 300 en trente ans. Il a toutefois mis en garde contre les risques liés à l’évolution des politiques commerciales, à la qualité des produits et aux litiges juridiques. Le renforcement des contrôles de production, la maîtrise des risques réglementaires et l’amélioration de la qualité constituent, selon lui, des conditions essentielles pour permettre aux produits vietnamiens de s’implanter durablement sur le premier marché mondial.

VNA/CVN