Gia Lai vibre au rythme des gongs et des fleurs

Une série d’activités culturelles, artistiques, sportives et touristiques a débuté le 30 octobre dans le village d’Ia Gri, commune de Biên Hô, dans le cadre du Festival des gongs et de la Semaine des fleurs de tournesol mexicain du volcan Chu Dang Ya 2026.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Nguyên Thi Thanh Lich, vice-présidente du Comité populaire provincial et présidente du comité d’organisation, ainsi que de représentants des autorités locales.

Le programme comprend des spectacles de gongs, de musique et d’instruments traditionnels, des échanges entre artistes et artisans, ainsi que la reconstitution d’un rituel jrai célébrant l’inauguration d’une nouvelle maison communautaire. Les visiteurs peuvent également découvrir un marché de produits OCOP (programme "One Commune One Product"), des spécialités locales et de la gastronomie traditionnelle, ainsi que participer à des activités sportives, dont la course Gia Lai City Trail - Rêve des grandes forêts.

L’un des temps forts de l’événement est le lancement d’une offre de tourisme communautaire dans le village d’Ia Nueng. Cette initiative repose sur l’aménagement du village, la préservation des traditions et la formation des habitants à l’accueil des visiteurs. Elle vise également à donner aux Jrai un rôle central dans la préservation de leur patrimoine culturel.

Selon Trinh Van Sang, président du Comité populaire de la commune de Biên Hô, la région possède de nombreux sites naturels, notamment le lac Biên Hô, le volcan Chu Dang Ya, des collines de théiers et des rangées de pins centenaires. Elle conserve également les traditions culturelles des Jrai, à travers les gongs, les danses xoang et les fêtes traditionnelles. Le développement du tourisme communautaire à Ia Nueng devrait permettre aux visiteurs de découvrir leur mode de vie, leur gastronomie et leurs métiers traditionnels.

Après la cérémonie d’ouverture, de nombreux visiteurs ont parcouru les stands OCOP, goûté aux spécialités locales et découvert le volcan Chu Dang Ya. En cette saison, les fleurs de tournesol mexicain couvrent les pentes des montagnes de leur couleur jaune, renforçant l’attrait touristique du site.

Le festival se tient du 30 octobre au 8 novembre dans le quartier de Pleiku, la commune de Biên Hô et plusieurs localités voisines.

Cette année, Gia Lai s’est fixé pour objectif d’accueillir 15 millions de visiteurs et de générer 35.000 milliards de dôngs de recettes touristiques. La province entend également promouvoir des vols internationaux non réguliers vers l’aéroport de Phù Cat, développer de nouveaux produits touristiques et renforcer les liens entre tourisme balnéaire, hauts plateaux et zones frontalières.

VNA/CVN