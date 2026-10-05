Quy Nhon réunit science, diplomatie et finance au service de la transition verte

Du 7 au 11 octobre, Quy Nhon (province de Gia Lai) deviendra un point de convergence pour scientifiques, décideurs, diplomates, institutions financières et partenaires du développement du Vietnam, de nombreux pays et organisations internationales, à l’occasion de deux grands rendez-vous consacrés aux sciences, aux technologies et aux transitions.

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Photo : Thanh Son/CVN

Les débats couvriront un large éventail de sujets, de la science, de la diplomatie et de l’élaboration des politiques publiques à la révolution quantique, la chimie durable, l’intelligence artificielle, l’exploration de la terre depuis l’espace et les trajectoires de transition énergétique.

La participation d’experts venus de France, du Japon, de Singapour, d’Allemagne, de Suisse, de Chine et de nombreux autres pays conférera à l’événement une forte dimension internationale et interdisciplinaire.

À noter notamment la session consacrée à la science, à la diplomatie et à l’élaboration des politiques publiques, avec la participation de M. Csaba Kőrösi, président de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies, aux côtés de personnalités scientifiques et diplomatiques de premier plan. Les échanges mettront en lumière le fait que la science ne se limite plus à produire des connaissances, mais joue également un rôle croissant dans le dialogue international et l’action publique.

Autre temps fort : le dialogue conjoint Arusha-Quy Nhon sur la diplomatie parlementaire et la diplomatie scientifique en temps de conflit, prévu le 7 octobre dans le cadre de la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP), à Arusha, en Tanzanie.

Reliant les parlementaires participant à l’Assemblée de l’UIP aux scientifiques réunis à Quy Nhon, ce dialogue portera notamment sur les nouveaux défis liés à la gouvernance de l’intelligence artificielle générale (AGI), à la sécurité technologique, à la liberté scientifique et à la responsabilité des institutions publiques face à l’accélération des progrès technologiques.

La conférence abordera également plusieurs domaines de pointe appelés à façonner l’avenir. Les sessions consacrées à la révolution quantique, à la chimie durable, à l’intelligence artificielle et à l’observation de la Terre réuniront des spécialistes issus de nombreux centres de recherche, universités et organismes internationaux, dont l’École normale supérieure Paris-Saclay, l’Université de Kyoto, A*STAR Singapour, le CNRS, l’Université nationale du Vietnam à Hanoï et le CESBIO de Toulouse.

Une session consacrée à l’énergie nucléaire et aux trajectoires de transition dans les économies à croissance rapide, avec la participation d’experts du CERN, de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE, de l’Université de Nagasaki et de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique (VINATOM), établira en outre un lien direct entre les travaux scientifiques et les choix du Vietnam en matière de développement énergétique.

De la science aux politiques publiques, de la finance à l’action

Dans le prolongement de cette série d’activités, le Dialogue de Quy Nhon sur le climat et les transitions se tiendra les 10 et 11 octobre à l’ICISE, dans le cadre des XXIes Rencontres du Vietnam.

Photo : Quang Thai/VNA/CVN

Développé par les Rencontres du Vietnam et accueilli par l’ICISE, avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD), en qualité de partenaire fondateur, ce Dialogue est placé sous le haut patronage du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et du Comité populaire de la province de Gia Lai.

Plus d’une centaine de délégués de haut rang du Vietnam, d’Asie du Sud-Est et de plusieurs pays partenaires d’Asie, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine sont attendus.

Le Dialogue réunira notamment des responsables gouvernementaux, diplomates, représentants d’organisations internationales, d’institutions financières et de banques de développement, ainsi que des entreprises et des scientifiques.

Le Premier ministre Lê Minh Hung devrait participer au Dialogue, aux côtés de plusieurs hauts responsables vietnamiens, dont le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung ; le président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, Trân Hông Thai ; le président de la Commission d’État chargée des Vietnamiens à l’étranger, Nguyên Trung Kiên, ainsi que des responsables des ministères de la Construction, de l’Agriculture et de l’Environnement, des Finances, des Affaires étrangères, des Sciences et Technologies, de l’Éducation et de la Formation et de l’Industrie et du Commerce, et de nombreuses autres administrations centrales.

Cette présence de haut niveau place les enjeux climatiques et les transitions au cœur des choix du Vietnam en matière de développement économique, de finance, d’énergie et de politiques publiques.

Sur le plan international, le Dialogue réunira les ambassadeurs de France, de Belgique, du Laos et du Cambodge, ainsi que M. Csaba Kőrösi, président de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies, M. Rémy Rioux, président de Finance in Common (FiCS), et Mme Ana Toni, directrice exécutive de la présidence de la COP30, ainsi que de hauts représentants de nombreuses institutions financières et organisations internationales de développement.

Lancée comme une "Zero Version", cette première édition constitue une phase pilote destinée à éprouver le format, à affiner le contenu et les modalités d’organisation et à préparer les éditions annuelles à partir de 2027. Le Dialogue entend ainsi s’inscrire dans la durée et faire de Quy Nhon un espace régulier de dialogue de haut niveau sur le climat et les transitions.

Alors que la mise en œuvre de l’Accord de Paris entre dans sa deuxième décennie, les enjeux climatiques sont de plus en plus étroitement liés aux défis géoéconomiques, à la sécurité énergétique et alimentaire, aux finances publiques et à l’architecture financière mondiale.

L’un des axes structurants du Dialogue consiste à mieux articuler les connaissances scientifiques avec les décisions publiques et les choix de financement et de développement, tout en donnant davantage de visibilité aux priorités et aux solutions portées par l’Asie du Sud-Est dans le débat climatique mondial.

Les discussions porteront sur les interactions entre climat, transitions, finance et développement, avec une attention particulière accordée aux réalités de l’Asie du Sud-Est et de la région indo-pacifique.

Les échanges couvriront notamment l’adaptation et le renforcement de la résilience face aux chocs climatiques, les transitions énergétiques et les politiques industrielles, le lien entre climat et sécurité, ainsi que la finance climatique et le rôle des institutions financières internationales et des banques de développement.

D’autres questions seront également au cœur des débats, notamment la transition juste, l’emploi et la cohésion sociale, les scénarios de politique économique face aux enjeux climatiques et à la préservation de la nature, ainsi que la coopération régionale et les partenariats Nord-Sud et Sud-Sud.

L’enjeu climatique sera ainsi replacé dans le cadre plus large des choix économiques, énergétiques, commerciaux, d’investissement et de développement.

Le programme combinera des séances plénières de haut niveau, des dialogues thématiques et des ateliers spécialisés, consacrés notamment aux défis géoéconomiques du climat, au financement des transitions, à l’économie politique d’une transition juste, aux minerais stratégiques, au développement des réseaux électriques de l’ASEAN, ainsi qu’à la sécurité énergétique, aux chaînes de valeur et à la décarbonation mondiale.

Les participants examineront également les risques climatiques extrêmes et la résilience, les scénarios de politiques économiques liés au climat et à la nature, les cadres de politiques et d’investissement à long terme et les instruments de financement.

Vers un forum stratégique régulier

À plus long terme, l’ambition est de faire de Quy Nhon un forum stratégique de haut niveau, organisé régulièrement, au-delà du cadre des négociations officielles, afin de maintenir un dialogue ouvert entre décideurs, scientifiques, institutions financières, entreprises et partenaires du développement.

Photo : Truong Dinh/VNA/CVN

La première édition devrait également ouvrir la voie à des coopérations et des coalitions concrètes dans des domaines tels que le financement climatique, l’adaptation, la transition juste, l’énergie, les technologies et la recherche, en privilégiant les initiatives susceptibles de répondre aux besoins des pays et des régions.

En réunissant à Quy Nhon scientifiques, décideurs, diplomates, institutions financières et partenaires du développement, ces rendez-vous entendent rapprocher les savoirs, les décisions et les ressources pour accélérer les transitions et renforcer les coopérations régionales et internationales.

Le Dialogue de Quy Nhon vise enfin à préparer une feuille de route pour le Dialogue Xingu sur le financement climatique, la COP31 et l’édition 2027 du Dialogue de Quy Nhon, afin d’inscrire les connexions et les initiatives nouées à Quy Nhon dans des agendas plus larges consacrés au climat, au financement et au développement durable.

Thanh Tuê/CVN