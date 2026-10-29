Concert de BigBang à Hanoï, un spectacle aux fortes retombées touristiques

Le concert du groupe sud-coréen BigBang, organisé les 24 et 25 octobre à Hanoï, a attiré environ 90.000 spectateurs et généré près de 750 milliards de dôngs de recettes touristiques, confirmant les retombées économiques des grands événements culturels internationaux.

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Photo : ND/CVN

Le concert du groupe sud-coréen BigBang, organisé les 24 et 25 octobre à Hanoï, a attiré environ 90.000 spectateurs vietnamiens et étrangers. Les recettes touristiques générées durant cette période sont estimées à 750 milliards de dôngs (26 millions de dollars).

Le Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé ces résultats le 27 octobre, à l’issue du spectacle international "BigBang 2026-2027 World Tour à Hanoï – XX : Cosmos", organisé au stade national de My Dinh.

Considéré comme l’un des grands rendez-vous culturels et de divertissement internationaux de 2026, le concert a répondu à l’engouement du public pour les spectacles de grande envergure, tout en stimulant l’activité touristique, les services et la promotion de l’image de la capitale.

Les 23 et 24 octobre, Hanoï a accueilli environ 220.000 visiteurs, soit une hausse de 15,6% par rapport à la semaine précédente. Parmi eux, près de 67.900 étaient des touristes étrangers. La demande de transport, de shopping, de restauration et d’hébergement a fortement augmenté. Les réservations de billets d’avion vers Hanoï sur la plateforme Trip.com ont progressé de 74%, tandis que les recherches de voyages vers la capitale sur Traveloka ont quadruplé. Le taux d’occupation de certains hôtels trois à cinq étoiles a atteint entre 75% et 100%.

Photo : nhandan.vn

En amont de l’événement, le Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme a coordonné ses actions avec les services concernés, les autorités locales et les organisateurs. Les conditions d’accueil ont été examinées et des mesures ont été déployées pour garantir la sécurité, fluidifier la circulation, assurer les soins médicaux, prévenir les incendies et protéger l’environnement.

Ces résultats illustrent les retombées économiques des grands spectacles internationaux lorsqu’ils sont associés à la promotion des destinations touristiques et au développement des services. L’événement contribue également à renforcer l’image de Hanoï comme destination sûre pour les visiteurs étrangers.

La capitale entend poursuivre le rapprochement entre culture, arts, tourisme et économie, notamment en développant des produits touristiques liés aux événements et en améliorant l’expérience des visiteurs. L’objectif est d’amplifier les retombées des manifestations culturelles et de divertissement internationales.

VNA/CVN