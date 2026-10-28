À Hanoï, les fans laissent Big Bang sans voix lors de leurs concerts

Séduits et submergés par la ferveur du public vietnamien, G-Dragon, Taeyang et Daesung ont offert une image forte pour clore près de trois heures d’un show intense : les trois membres de Big Bang se sont agenouillés ensemble pour remercier un public vietnamien survolté.

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Photo : kenh14.vn/CVN

L’icône de la K-pop a fait vibrer les 24 et 25 octobrele stade national de My Dinh, y rassemblant des dizaines de milliers de fans pour deux soirées d’exception. Cet événement marquant s’inscrit dans le cadre de leur tournée mondiale BIGBANG 2026-2027 (XX : COSMOS), célébrant avec éclat les vingt ans de création du groupe légendaire.

Dès les premières notes de "Fantastic Baby", une mer de lumières dorées embrase le stade. L’apparition des trois membres sur scène déclenche alors les acclamations assourdissantes d’un public qui attendait ce retour en live depuis des années.

Durant plus de deux heures, la foule a vibré à l’unisson de leur énergie, reprenant les refrains en chœur, dansant et scandant le nom du groupe. Touchés par cette ferveur, Daesung et Taeyang n’ont cessé de remercier leurs fans, Daesung allant jusqu’à confier qu’il s’agissait là du plus grand concert de sa vie.

L’un des instants les plus mémorables de cette deuxième soirée restera sans doute la communion magique entre G-Dragon et son public, au moment où le leader a enfin saisi le sens d’"Anh Long", le surnom affectueux scandé par ses fans vietnamiens. D’abord intimidé, il a esquissé un sourire, acquiescé d’un signe de tête, puis répété ces mots dans la langue locale, déclenchant instantanément une véritable vague d’euphorie dans les tribunes.

Photo: VnExpress/CVN

Dans la foulée, Daesung a prolongé la ferveur générale en réinterprétant sa version improvisée en vietnamien de "Hando Chogua", déjà plébiscitée lors de l’ouverture. Porté par une énergie débordante, ses déhanchements survoltés ont fini de faire chavirer un stade totalement conquis.

Alors que les dernières notes de "Home Sweet Home" venaient d’éteindre les écrans LED, le concert semblait bel et bien achevé. Pourtant, le stade a fait de la résistance. Accrochée à l’espoir d’un ultime rappel, la foule a refusé de bouger. Touché par cet élan, le trio a fait volte-face, renouant immédiatement le fil avec son public avant de sceller la soirée sur "Still Life".

C’est au faîte de ce dernier morceau que les trois artistes se sont réunis pour un salut genoux à terre, en communion silencieuse avec les tribunes. En réponse, le stade s’est enflammé : bras tendus vers le ciel, acclamations assourdissantes et prénoms scandés à pleins poumons.

Big Bang sous le charme de ses fans vietnamiens

Alors que les écrans LED s’éteignaient sur les dernières notes de "Home Sweet Home", le concert semblait toucher à sa fin. Mais dans les tribunes, la foule a refusé de quitter le stade, suspendue à l’espoir d’un rappel. Le trio est alors remonté sur scène pour enchaîner les titres et communier avec son public, avant de clore définitivement le spectacle avec "Still Life".

C’est sur les dernières notes de ce morceau que les trois membres du groupe se sont inclinés, puis agenouillés ensemble en signe de gratitude. En écho, les fans ont fait vibrer le stade en scandant leurs noms, bras levés et acclamations à l’appui.

Photo: VnExpress/CVN

Porté par l’effervescence du stade de My Dinh, Daesung s’est laissé emporter par l’énergie du public : "Vous êtes les plus formidables du monde. Je suis certain que cette journée et cette soirée resteront parmi les plus beaux moments de ma vie", a-t-il confié. Tout au long du spectacle, la communion n’a pas faibli, la foule reprenant en chœur les mélodies cultes, scandant les fan chants et unissant ses voix pour célébrer chaque membre sur scène.

Le trio a également tenu à nouer le dialogue avec le public en vietnamien : Daesung a salué la foule d’un "Hello Hanoï, how are you?", tandis que Taeyang s’est présenté en disant : "Hello, Hanoi! My name is Taeyang".

Taeyang a qualifié ce concert de plus grand spectacle de sa carrière. Lors de sa prestation en solo, il a également lancé un vibrant "Việt Nam Vô Địch" (Le Vietnam est champion), déclenchant l’enthousiasme général de la foule.

En interprétant "Bad", "Live Fast Die Slow" et "Ringa Linga", il a allié une vocalise puissante à une chorégraphie débordante d’énergie pour tenir le public en haleine. Sa mention du phở au cours d’un moment d’interaction a apporté une touche particulièrement chaleureuse à la soirée.

Pendant ce temps, G-Dragon est revenu sur le parcours du groupe de 2006 à 2026, confiant qu’il attendait depuis longtemps de se produire à Hanoï et espérant que ce concert ouvrirait la voie à de nouvelles occasions de retrouver ses fans vietnamiens.

Les tubes de Big Bang ravivent les souvenirs

Photo: VnExpress/CVN

Ces concerts ont fait revivre la légende de Big Bang à travers une suite de tubes planétaires - de "Fantastic Baby" à "Blue", en passant par "If You", "Loser", "Bae Bae" et l’incontournable "Haru Haru". Sur ce dernier titre, l’émotion a atteint son paroxysme : repris à l’unisson par le public et le groupe, le "fan chant" a longuement hanté les mémoires. Pour beaucoup, et particulièrement pour ceux qui ont grandi au rythme de leur musique durant les années 2000 et 2010, ces notes familières ont résonné comme un puissant clin d’œil à leur jeunesse

Chaque membre est également monté sur scène pour des prestations en solo. Daesung a interprété "Universe", "Look at Me", "Gwisun" et "Wings", tandis que Taeyang a assuré un set débordant d’énergie. G-Dragon a quant à lui affiché son style unique à travers "Power", "Crooked" et "Crayon". Le trio s’est ensuite retrouvé pour enchaîner des tubes rythmés tels que "Stupid Liar", "Bang Bang Bang", "Sober" et "We Like 2 Party", faisant chanter, danser et vibrer le public jusqu’au bout.

Bien plus qu’un simple spectacle musical, ces deux concerts anniversaires ont vibré au rythme d’une communion rare. Entre éclats de rire et instants suspendus, la complicité spontanée des artistes avec leur public a transformé l’événement en une fête haut en couleur, gravée dans la mémoire des quelque 80.000 spectateurs réunis en deux soirées.

VNA/CVN