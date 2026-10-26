Symphonie culturelle et sportive dans la commune de Cao Phong

Récemment, le Comité populaire de la commune de Cao Phong, située dans la province de Phu Tho (Norrd), a organisé le Festival culturel et sportif des ethnies de Cao Phong 2026, placé sous le thème Convergence des identités culturelles - Un dynamisme tourné vers l’avenir.

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Photo : Trân Hao/CVN

Le festival a proposé de nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives, ainsi que des expériences originales, contribuant à préserver et à valoriser les identités culturelles traditionnelles, tout en promouvant le potentiel touristique et les produits agricoles locaux.

Lors de l’événement, le président du Comité populaire de la commune de Cao Phong, Hoàng Minh Hiêu, a souligné que l’organisation du festival visait à concrétiser la résolution du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, les plans du Comité populaire de la province de Phu Tho, ainsi que les orientations en faveur de la préservation et de la valorisation des valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques, en lien avec le développement du tourisme. Il s’agit d’une activité revêtant une profonde signification politique, culturelle et sociale, qui contribue à renforcer la prise de conscience et le sens des responsabilités de la communauté dans la préservation et la diffusion des valeurs culturelles traditionnelles.

Photo : Trân Hao/CVN

Le festival a attiré une large participation des habitants des différentes ethnies de la localité autour de multiples disciplines traditionnelles, notamment le tir à l’arbalète, le volley-ball avec ballon léger, le tir à la corde et le lancer de con (balle en tissu utilisée dans les jeux populaires). Ces activités ont instauré une ambiance particulièrement joyeuse et animée, tout en favorisant les échanges et la solidarité au sein de la communauté.

Une célébration vivante du patrimoine Muong

Le temps fort du programme a été la prestation d'un ensemble musical de gongs Muong, accompagnée d’un défilé de costumes traditionnels réunissant 200 artisans et artistes au cœur des rizières en terrasses aux épis dorés du hameau de Mừng. Dans ce cadre naturel majestueux, les résonances des gongs et l'éclat des tenues traditionnelles ont fait revivre toute la richesse culturelle de l’ethnie Muong, illustrant la vitalité durable de son patrimoine dans la vie contemporaine.

Photo : Trân Hao/CVN

Par ailleurs, les visiteurs ont pu découvrir un espace d’échanges autour du Mo Muong, une pratique rituelle et spirituelle emblématique, visiter des stands présentant la gastronomie ethnique, les produits agricoles et l’artisanat local, ou encore assister à des spectacles artistiques interprétés par les habitants. Les animations musicales, les danses sur bambous et le feu de camp ont façonné un espace convivial de partage, contribuant à resserrer les liens entre les communautés.

Soutenir le développement touristique et économique local

Le festival a également été l’occasion pour la commune de Cao Phong de promouvoir ses atouts et ses produits phares. Plusieurs sites remarquables, tels que le complexe de grottes de Núi Đầu Rồng, le temple de Bồng Lai, le jardin floral de Nui Coi, les vergers d’orangers et l’espace de tourisme communautaire du hameau de Mừng, ont été mis en avant auprès du public. En particulier, la marque célèbre des oranges de Cao Phong, tout comme les spécialités agricoles et artisanales, ont bénéficié d’une vitrine idéale pour séduire les consommateurs et élargir leurs débouchés.

À travers ces activités d'immersion culturelle et l’exploration des paysages naturels, la localité entend tisser des liens étroits entre culture et tourisme, ainsi qu’entre agriculture et services, afin de développer progressivement une offre touristique originale. Les paysages de rizières en terrasses et de montagnes, conjugués au précieux patrimoine culturel local, constituent autant d'atouts pour dynamiser le tourisme communautaire, générer de nouvelles sources de revenus et améliorer durablement les conditions de vie de la population.

Thu Huong/CVN