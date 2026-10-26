BigBang à Hanoï : un retour triomphal après 14 ans d’absence

Le 24 octobre, le groupe sud-coréen BigBang a retrouvé son public vietnamien au stade national de My Dinh, à Hanoï, devant près de 45.000 spectateurs. Tubes emblématiques repris à l’unisson, océan de lumières dorées et moments d’émotion : cette première soirée a ravivé les souvenirs de toute une génération de fans et suscité l’admiration des admirateurs du groupe à l’international.

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Photo : Zing/CVN

À 19h40 du 24 octobee, les écrans géants se sont illuminés et G-Dragon, Taeyang et Daesung sont apparus sous les acclamations de près de 45.000 spectateurs. BigBang a ouvert le concert avec Fantastic Baby. Dès les premières notes, des milliers de lightsticks Bang Bong, emblématiques du groupe, se sont levés dans les tribunes, formant une immense vague dorée au cœur du stade de My Dinh.

Hands Up et Tonight ont ensuite entretenu l’effervescence. L’un des temps forts est survenu lorsque G-Dragon a reproduit le geste spectaculaire de briser sa guitare, associé aux précédentes performances de Tonight. Entre jeux de lumière et feux d’artifice, les téléphones se sont levés par milliers, tandis que les cris du public résonnaient dans tout le stade.

Les échanges avec les fans ont rapidement rapproché les artistes de leur public. Taeyang a lancé un "Hanoï, are you ready ?", tandis que Daesung a salué les spectateurs en vietnamien : "Các bạn có khỏe không ?" ("Comment allez-vous ?"). Lorsque Taeyang s’est présenté dans la langue locale - "Xin chào Hà Nội, tôi tên là Taeyang" (Bonjour Hanoï, je m’appelle Taeyang) -, le stade lui a répondu par une longue ovation.

Après cette ouverture explosive, le groupe a proposé une séquence plus mélodique avec Blue, Loser, If You, Bad Boy et Bae Bae. L’atmosphère s’est alors faite plus intimiste, laissant les voix des fans prendre le relais. Les spectateurs balançaient leurs Bang Bong au rythme de chansons qui les accompagnent depuis des années.

Photo : Zing/CVN

L’émotion a atteint son comble avec Haru Haru. Dès les premières notes de piano, le public a reconnu l’un des titres les plus emblématiques du répertoire de BigBang. À plusieurs reprises, les trois artistes ont tendu leurs microphones vers les tribunes, invitant des dizaines de milliers de spectateurs à reprendre les paroles. Des premiers rangs jusqu’aux gradins supérieurs, le chant collectif a transformé le stade en une immense chorale.

Dans la foulée, Lies a ravivé les souvenirs des débuts du groupe. À l’unisson, les spectateurs ont repris le refrain I’m so sorry but I love you, dans un moment empreint de nostalgie. Pour de nombreux fans, il ne s’agissait pas seulement de retrouver d’anciens succès, mais de renouer avec des années de souvenirs, cette fois au son des voix de leurs artistes préférés en direct.

Les performances individuelles ont ensuite mis en lumière les personnalités des trois membres. Daesung a séduit par sa puissance vocale et son humour, Taeyang par son chant et ses chorégraphies énergiques, tandis que G-Dragon a imposé son style singulier, mêlant présence scénique, gestes spontanés et rap immédiatement reconnaissable.

Les écrans LED géants, les effets pyrotechniques et une sonorisation adaptée aux grandes tournées ont donné au spectacle toute l'ampleur d'une production internationale. Selon les informations communiquées autour de l’événement, le dispositif déployé à Hanoï reprenait une configuration comparable à celle de la première étape de la tournée, organisée à Goyang, en République de Corée.

La ferveur des fans vietnamiens saluée à l’international

L’enthousiasme ne s’est pas limité aux tribunes de My Dinh. Des vidéos montrant les fans vietnamiens chantant Haru Haru aux côtés de BigBang ont été largement relayées sur le réseau social X, suscitant des réactions admiratives parmi les fans étrangers.

Photo : Zing/CVN

Un internaute a notamment partagé un extrait accompagné du commentaire : "Haru Haru in Vietnam! The best fanchant by VIPs ever", soit "Haru Haru au Vietnam ! Le meilleur chant collectif des V.I.P. de tous les temps". D’autres utilisateurs ont raconté avoir eu la chair de poule en entendant les voix des artistes se mêler à celles du public, ou se sont étonnés de la puissance de cette chorale géante.

La ferveur a également gagné les coulisses. Une vidéo montrant des agents de sécurité alignés pour accompagner la sortie des spectateurs, tout en se déhanchant et en chantant au rythme de la musique, a amusé les internautes. "Même les agents de sécurité dansent, c’est incroyable", a commenté l’un d’eux.

Pour les fans vietnamiens, les concerts des 24 et 25 octobre constituaient un rendez-vous particulièrement attendu. BigBang s’était déjà produit au Vietnam en avril 2012, quatorze ans plus tôt. Son retour à Hanoï a ainsi ravivé les liens tissés de longue date avec sa communauté de fans, connue sous le nom de V.I.P.

Cette attente s’est traduite par de nombreuses initiatives. Vũ Tá Việt Hưng et ses amis ont notamment confectionné un Bang Bong géant en ballons, haut de près de trois mètres, au terme de plus de cinq heures de travail. Bien qu’il ne puisse pas assister au concert en raison de ses obligations professionnelles, il tenait à offrir aux fans un objet original avec lequel se photographier et contribuer à l’accueil du groupe.

Photo : Zing/CVN

Aux abords du stade, de nombreux admirateurs avaient soigneusement préparé leurs tenues, coiffures et maquillages. Styles Y2K et grunge, bandanas, lunettes et accessoires inspirés de l’univers du groupe donnaient aux alentours de My Dinh des airs de grand rassemblement de fans. Dès la mi-journée, les cafés du quartier accueillaient déjà de nombreux admirateurs.

L’événement a également attiré des spectateurs venus de l’étranger, notamment de Brunei, de Chine, de Malaisie et du Cambodge. Selon les organisateurs, les billets des deux soirées avaient tous été vendus, pour un total attendu d’environ 90.000 entrées.

Organisés par AEG Presents Asia, Carpa et VPBank, en coordination avec YG Entertainment, ces concerts s’inscrivaient dans la tournée célébrant les 20 ans de carrière de BigBang. VPBank en était également le sponsor principal.

À la fin de cette première soirée, les voix de nombreux spectateurs étaient enrouées et les batteries de leurs téléphones presque épuisées. Dans les tribunes, pourtant, les Bang Bong continuaient de scintiller. À My Dinh, les retrouvailles avec BigBang ont dépassé le cadre d’un simple concert : elles ont fait ressurgir les souvenirs d’une génération entière et démontré que la passion des fans vietnamiens pouvait rayonner bien au-delà des frontières.

Câm Sa/CVN