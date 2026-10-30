À Tokyo, le cinéma vietnamien explore de nouvelles pistes de coopération

Dans le cadre du 39 e Tokyo International Film Festival (TIFF 2026), la Vietnam Film Development Association (VFDA), en collaboration avec l’ambassade du Vietnam au Japon, a organisé un colloque intitulé "Le cinéma vietnamien dans une Asie interconnectée : identité culturelle, créativité et coopération internationale".

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Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné que le cinéma pouvait renforcer la dimension culturelle et humaine du partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a mis en avant trois priorités : soutenir la formation et la créativité à travers des programmes d’échanges et de formation pratique ; toucher un public plus large grâce aux festivals, aux archives cinématographiques et aux projections; et renforcer les liens entre cinéastes, entreprises et autorités locales pour favoriser la production et les coproductions.

Le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Yuji Kuroiwa, a évoqué l’opéra "Princesse Anio", inspiré d’une histoire d’amour remontant à environ 400 ans entre une princesse vietnamienne et le marchand japonais Araki Sotaro, à Hoi An. Présentée à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, cette œuvre illustre la manière dont les échanges historiques peuvent inspirer la création artistique. Selon lui, les projets associant différentes formes d’art, notamment les adaptations en films musicaux, pourraient contribuer à renforcer les échanges culturels.

La présidente de la VFDA, Ngô Phuong Lan, a pour sa part souligné l’importance de préserver l’identité culturelle du cinéma vietnamien tout en développant sa présence à l’international. Selon elle, l’enjeu n’est pas seulement de suivre l’évolution du cinéma mondial, mais aussi de conserver sa propre identité et de raconter des histoires capables de toucher le public international.

Les discussions du colloque ont porté sur deux grandes priorités : promouvoir les films vietnamiens à l’étranger et améliorer les conditions de production dans les localités vietnamiennes.

Lors de la première séance, les intervenants ont souligné l’importance de la conservation et de la diffusion du patrimoine cinématographique. Les représentants du Fukuoka City Public Library Film Archive, au Japon, qui conserve 69 œuvres vietnamiennes, ont notamment insisté sur la nécessité de mieux faire connaître ces films au public international.

Photo : VNA/CVN

La distribution commerciale a également été abordée. La société japonaise Sai Pro a acquis les droits de distribution au Japon du film "Tunnels: Sun in the Dark", réalisé par Bùi Thac Chuyên, et proposé des programmes d’échanges entre producteurs vietnamiens et japonais.

La deuxième séance a porté sur le rôle des autorités locales dans l’accueil des tournages, notamment en matière de procédures administratives, d’autorisations et de logistique. Des représentants de Hai Phong et de Quang Ninh ont proposé une initiative commune, baptisée "Deux localités, une destination", visant à valoriser leurs sites de tournage et à faciliter le travail des équipes de production.

À l’issue du colloque, la VFDA et l’ambassade du Vietnam au Japon ont également organisé la soirée "Vietnam Night", dans le cadre du TIFF 2026. Cet événement a permis de présenter le cinéma vietnamien et le Dà Nang Asian Film Festival (DANAFF), ainsi que les activités de développement des talents et de coopération entre professionnels du secteur.

À travers sa participation aux festivals et marchés internationaux, notamment à Busan et à Tokyo, la VFDA cherche à renforcer la visibilité du cinéma vietnamien, à élargir son réseau de partenaires et à favoriser les coopérations en matière de production et de distribution.

VNA/CVN