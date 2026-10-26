Battle of the Chefs 2026 : 102 médailles pour le Vietnam

Les chefs vietnamiens ont décroché le trophée du classement général ainsi que 28 médailles d’or, 36 d’argent et 38 de bronze lors de cette compétition en Malaisie.

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Photo : SPC/CVN

Le Vietnam a remporté le trophée du classement général et 102 médailles lors du concours culinaire international Battle of the Chefs 2026, organisé du 21 au 24 octobre en Malaisie.

Le Saigon Professional Chefs Guild (SPC) a décroché le trophée du classement général. La délégation vietnamienne a également remporté 28 médailles d’or, 36 d’argent et 38 de bronze. Elle réunissait plus de 50 chefs et leurs entraîneurs, représentants du SPC, de la Vietnam Chefs Federation (VCF) et de la Vietnam Bakery Association (VNBA).

Outre le titre général, la délégation a remporté le trophée The Best Young Chefs, ainsi que plusieurs autres dans les épreuves par équipes, de boulangerie, de chocolaterie, de décoration de gâteaux et de sculpture sur fruits et légumes. Ces résultats témoignent du savoir-faire des chefs vietnamiens et contribuent à promouvoir la gastronomie nationale et le tourisme.

Le savoir-faire des chefs vietnamiens récompensé sur la scène internationale

Dans les épreuves par équipes, Nguyên Trân Bao An, Nguyên Xuân Phu, Nguyên Lê Quôc Huy, Nguyên Hoàng Luu et Nguyên Hoàng Phi Hùng ont remporté un trophée. Un autre a été décerné à l’équipe composée de Nguyên Trân Bao An, Nguyên Minh Nhi, Nguyên Thiên Lam et Nguyên Lê Quôc Huy.

Nguyên Minh Nhi et Nguyên Trân Bao An ont également remporté des trophées dans deux épreuves, dont celle consacrée à un banquet de Noël en duo. Duong Minh Tri et Dang Duoc Thao ont remporté un trophée dans une épreuve en duo, tandis que Tu Nguyên Bao Trân et Phan Thuy Oanh ont décroché celui d’une épreuve de restauration événementielle.

Dans les épreuves individuelles, Nguyên Minh Nhi a remporté un trophée dans la catégorie du banh mi vietnamien, Dô Minh Hiêp dans celle de la présentation du banh mi et Nguyên Thiên Lam le trophée The Best Bon Bon Chocolate. Cao Thi Hoa a décroché le trophée Merry Lady Ice Cream.

En sculpture sur fruits et légumes, Nguyên Duc Quyên a remporté un trophée dans la catégorie professionnelle, tandis que Phan Thi Yên Vi a été récompensée dans celle des jeunes chefs.

Organisée au SPICE Arena, à Penang, cette 20e édition a réuni plus de 2.000 candidats et plus de 100 juges certifiés venus de plusieurs pays, selon l’organisme touristique de Penang. Reconnue par Worldchefs comme une compétition de niveau continental, elle propose plus de 90 catégories destinées aux jeunes chefs et aux professionnels.

Créé en 1988, Battle of the Chefs favorise les échanges internationaux, la découverte de nouvelles techniques et le partage d’expériences. Pour les candidats vietnamiens, il offre également l’occasion d’évaluer leurs compétences et de se familiariser avec un environnement professionnel international.

Trân Thi Hiên Minh, vice-présidente du SPC et de la VNBA, a rappelé que la pâtisserie exige précision, patience et maîtrise de chaque étape. Elle a souligné l’importance de la pratique, de l’apprentissage et du partage des connaissances pour faire progresser les professionnels vietnamiens.

Nguyên Thi Khanh, présidente de l’Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (Hô Chi Minh City Tourism Association - HTA), a attribué ces résultats aux efforts constants, à l’esprit d’équipe et à la passion des chefs. Elle a estimé que les compétences acquises lors de la compétition pourraient contribuer à améliorer la qualité des plats et des services, tout en faisant mieux connaître la gastronomie vietnamienne à l’étranger.

VNA/CVN