Le désespoir à Gaza entraîne un effondrement de la loi et de l'ordre, selon le chef de l'OMS

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré jeudi 7 août que le désespoir dans la bande de Gaza a entraîné un effondrement de la loi et de l'ordre, appelant à des corridors humanitaires pour évacuer ceux qui ont besoin de soins médicaux urgents dans cette enclave.

"Des personnes meurent non seulement de faim et de maladie, mais aussi dans leur recherche désespérée de nourriture", a noté le chef de l'OMS lors d'un point de presse à Genève, précisant que plus de 1.600 personnes ont été tuées et près de 12.000 autres blessées alors qu'elles tentaient de récupérer de la nourriture sur des sites de distribution depuis le 27 mai.

Les gens dans la bande de Gaza ont un accès limité aux services de base, sont confrontés à des déplacements répétés et souffrent d'un blocus des approvisionnements alimentaires, a-t-il poursuivi.

"La malnutrition est répandue et les décès liés à la faim sont en augmentation", a-t-il dit, ajoutant que près de 12.000 enfants de moins de cinq ans ont été identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë en juillet, atteignant le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré.

Dans le contexte de surpeuplement et de détérioration des conditions d'eau, d'assainissement et d'hygiène, les maladies continuent de se propager, affectant gravement les plus jeunes, selon Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le 29 juillet, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) ont publié un communiqué conjoint avertissant que la bande de Gaza est confrontée à un risque de famine généralisée, alors que les principaux indicateurs alimentaires et nutritionnels continuent de se détériorer.

Depuis le début du conflit en octobre 2023, l'OMS a aidé à évacuer 7.522 patients de Gaza, mais plus de 14.800 ont toujours besoin de soins médicaux spécialisés de toute urgence, a rappelé le chef de l'OMS, avant d'exhorter davantage de pays à se mobiliser pour accueillir des patients et à accélérer les évacuations médicales par tous les moyens possibles.

