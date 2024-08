ONU : 90% des Gazaouis ont été déplacés, souvent à plusieurs reprises

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies a estimé le 30 juillet que 90% de la population de Gaza était déplacée, parfois à plusieurs reprises, et que 250.000 personnes, soit 11%, avaient été déplacées au cours de la seule semaine dernière.

Photo: AFP/VNA/CVN

L'OCHA a dit que ses collègues à Gaza avaient observé le retour de milliers de personnes dans certains quartiers de Khan Younès mardi 30 juillet. "Cela comprend les quartiers du centre et à l'est de la ville et la zone adjacente de Bani Suheila. Leur retour fait suite à l'annonce de la fin des opérations terrestres menées par les forces israéliennes dans ces zones au cours de la nuit".

L'OCHA s'inquiète de l'impact des ordres d'évacuation répétés sur Gaza. Les familles doivent souvent se déplacer sous le feu de l'ennemi, avec seulement ce qu'elles peuvent porter.

"Chaque fois que leur vie est bouleversée, elles sont obligées de repartir à zéro dans des zones qui manquent de services de base", a expliqué l'OCHA. "Elles doivent chercher de nouvelles sources d'eau, de nourriture et de soins de santé, identifier des endroits sûrs pour dormir et trouver des installations pour répondre à leurs besoins en matière d'hygiène."

Le bureau a considéré que de nombreuses familles déplacées vivaient dans des abris de fortune ou des tentes surpeuplés qui ont besoin d'être réparés d'urgence. D'autres sont retournées dans des bâtiments détruits, où elles dorment au milieu des ordures et des débris.

Xinhua/VNA/CVN