Un espace dédié à l'IA à la Foire internationale des industries culturelles de Chine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'événement, qui durera cinq jours, se déroule dans huit halls d'exposition, à savoir trois espaces généralistes et cinq zones thématiques. Ces dernières couvrent un large éventail de domaines, notamment le commerce culturel international, le tourisme culturel, l'art et le design, le cinéma et les jeux, ainsi que le patrimoine culturel immatériel.

L'espace dédié à l'IA présente les derniers produits de 22 entreprises technologiques locales, tels que des robots, des drones, des lunettes intelligentes et des écouteurs intelligents. Grâce à des expériences interactives, les visiteurs peuvent avoir un aperçu du charme et des futurs scénarios d'application des technologies de l'IA.

Plus de 120.000 produits culturels sont exposés, et plus de 4.000 projets d'investissement et de financement dans les industries culturelles sont présentés et négociés lors de l'événement.

Créée en 2004, la foire est devenue un événement culturel majeur en Chine et une plateforme importante pour aider la culture chinoise à s'internationaliser.

Xinhua/VNA/CVN