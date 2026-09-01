Fusillade lors d'une rave party en Suisse : un homme de 43 ans "fortement soupçonné" arrêté

C'est la fin de la chasse à l'homme pour retrouver l'auteur de la fusillade qui a eu lieu dans une rave party, dimanche 30 août. Un Suisse, " fortement soupçonné " d'avoir tué une Italienne de 22 ans, a été arrêté. La police argovienne tiendra une conférence de presse ce mercredi 26 août.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après avoir déclaré pendant plus de 30 heures ignorer l'identité du tireur, s'il était seul et où il avait fui, la police cantonale d'Argovie a annoncé, ce lundi 31 août, la fin de la chasse à l'homme. Ce drame a endeuillé la capitale du canton alémanique d'Argovie, proche de Zurich.

"Dans le cadre des recherches (...), un Suisse de 43 ans a été appréhendé peu avant 01h00 le lundi 31 août 2026", a-t-elle annoncé dans un communiqué, en disant "privilégier la thèse selon laquelle l'auteur a agi seul". Cet homme est "fortement suspecté d'être l'auteur des faits", indique le texte, mais sans fournir d'autres précisions sur son profil, le mobile de l'attaque ou le lieu où il a été interpellé. La police argovienne a annoncé une conférence de presse pour ce mercredi après-midi, soulignant qu'"aucune information ne sera communiquée d'ici-là".

La police cantonale argovienne avait lancé un avis de recherche national et international pour retrouver l'auteur de la fusillade. Selon la RTS, Rome avait annoncé l'envoi d'une "task force" pour aider à faire la lumière sur les événements, qui restent particulièrement flous. Les médias italiens suivent de près la traque et les zones d’ombre de l'enquête, tandis que la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a pressé la Suisse d'identifier les responsables.

Une Italienne de 22 ans décède

Dimanche 30 août vers 02h30 (00h30 GMT), des tirs ont retenti au moment où une rave ayant rassemblé quelque 2.500 personnes prenait fin à l'hippodrome d'Aarau, située dans le nord du pays. "Les participants s'apprêtaient à rentrer chez eux lorsqu'un ou des inconnus ont tiré plusieurs coups de feu sur un groupe de personnes", avait indiqué la police dans un communiqué lundi matin 31 août. Une Italienne de 22 ans a été tuée. "Elle est morte sur le coup malgré des tentatives de réanimation", selon la police, qui a également fait état de cinq blessés.

La victime a depuis été identifiée par Giorgia Meloni elle-même comme étant Maria Spinelli, originaire de la commune d'Atri, dans les Abruzzes. La jeune femme avait quitté l'Italie un mois plus tôt pour "prendre un nouveau départ" après avoir terminé une formation en hôtellerie. Elle avait rapidement trouvé un emploi de serveuse en Suisse et aidait aussi sa voisine dans son food-truck, où elle travaillait comme cuisinière.

Les autorités étudient trois hypothèses

Dimanche 31 août, Michael Leupold, commandant de la police cantonale d'Argovie, avait rapporté que les forces de l'ordre avaient "retrouvé des traces de deux calibres différents, d'un pistolet ou pistolet-mitrailleur, et d'un fusil d'assaut".

"Nous travaillons actuellement sur trois hypothèses, mais nous ne pouvons en privilégier aucune pour le moment. La première est un attentat terroriste, la deuxième une tuerie de masse, et la troisième un simple acte criminel dont le mobile nous est encore inconnu : un règlement de comptes au sein d'un groupe, ou quelque chose de totalement différent", avait-il ajouté.

Dimanche soir 31 août, le président de la Confédération suisse Guy Parmelin a adressé, sur le réseau social X, ses condoléances à la famille de la jeune victime italienne. Il a évoqué des "événements tragiques" qui l'ont "profondément touché". De leur côté, les organisateurs de la rave se sont dits "dévastés". "L'attaque insidieuse contre les participants à la rave d'Aarau nous a brisé le cœur. Une rave devrait toujours être un lieu de joie et d'amour. Jamais un endroit où des personnes sont tuées, blessées ou plongées dans la peur", ont-ils déclaré sur le site internet de l'événement.

La dernière fusillade d'ampleur en Suisse était survenue en 2001, lorsque 14 membres du Parlement et du gouvernement local du canton de Zoug, près de Lucerne (centre), avaient été tués et une dizaine de personnes blessées par un déséquilibré, en pleine séance de l'assemblée locale.

AFP/VNA/CVN