Islande : un projet de loi qui pourrait interdire la chasse à la baleine

Le gouvernement islandais va soumettre en février 2027 un projet de loi qui pourrait mettre fin à la chasse à la baleine dans ce pays, l'un des trois derniers à encore la pratiquer dans le monde.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"En février, un projet de loi visant à modifier la loi sur la chasse à la baleine (...) sera présenté au Parlement", a écrit un porte-parole du ministère islandais de l'Industrie.

Ce projet sera rédigé sur la base d'un rapport et "une attention particulière sera accordée aux recommandations formulées concernant une interdiction permanente de la chasse à la baleine", a-t-il ajouté.

Deux considérations sont à l'origine de cette mesure.

D'un côté, les intérêts commerciaux du pays, l'activité n'étant que peu rentable, et de l'autre, la protection des animaux, selon la ministre de l'Industrie Hanna Katrín Friðriksson, citée par le média islandais Visir lundi 14 septembre.

L'île est régulièrement épinglée par des associations de défense des animaux.

"L'été dernier, le permis était valide et personne n'est allé pêcher", a-t-elle constaté auprès de Visir. Cette année, la chasse a repris après deux années d'inactivité.

Mais les captures sont "bien loin d'atteindre le quota qui avait été fixé", a ajouté la ministre, précisant qu'il n'y avait plus de débouchés pour ces produits.

Pour Wendy Higgins, porte-parole de l'association de défense des animaux Humane World for Animals, ce projet de loi est une "étape vraiment importante" vers une abolition d'une pratique "cruelle".

"Chaque baleine tuée par un harpon explosif dans les eaux islandaises représente une perte tragique d'une vie inutilement sacrifiée au profit d'une industrie qui n'a aucune raison d'être", a-t-elle réagi auprès de l'AFP.

L'Islande est, avec la Norvège et le Japon, le seul pays à encore autoriser la chasse commerciale à la baleine.

AFP/VNA/CVN