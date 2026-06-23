Mondial-2026

France - Irak interrompu par les intempéries, les spectateurs priés de s'abriter

Le match France - Irak du premier tour du Mondial-2026 a été interrompu lundi 22 juin à la mi-temps en raison d'un risque d'orage à Philadelphie, a annoncé la FIFA, alors que les spectateurs étaient appelés à se mettre à l'abri.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La rencontre a été stoppée pour une durée d'au moins 30 minutes en vertu de la législation en vigueur aux États-Unis qui prévoit que toute manifestation en extérieur peut être interrompue ou retardée si des éclairs sont détectés dans un rayon de 13 km. La France menait 1-0 au score au moment de l'interruption sur un but de Kylian Mbappé (14e).

Une première annonce avait d'abord demandé aux spectateurs de quitter les gradins de l'enceinte et de se mettre à l'abri avant qu'un officiel de la FIFA n'annonce l'interruption de la partie.

"En raison de conditions météorologiques défavorables à Philadelphie, incluant un risque d’orage avec foudre à proximité du stade, le match de Coupe du monde entre la France et l’Irak a été suspendu", a indiqué la FIFA.

Une grosse averse était déjà intervenue à la 35e minute de jeu, poussant déjà certains spectateurs à quitter le stade de Philadelphie. Une majeure partie des gradins du stade, d'une capacité de 69.000 places, ne sont pas couverts par un toit.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'encadrement de l'équipe de France a indiqué qu'une sortie des vestiaires était prévue vers 18h40 locales (00h40 française) pour 20 minutes d'échauffement avant une possible reprise du match tandis que des spectateurs ont commencé à regagner leur place.

Mais cinq minutes après cet horaire indicatif, les joueurs et les staffs étaient toujours dans le vestiaire. Interrogé par la chaîne M6, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s'est voulu philosophe à propos de cette situation inédite.

"Ça ne sert à rien d’anticiper, il y avait alerte, elle a disparu, et puis elle revient. J’arrête de leur donner (aux joueurs, NDLR) des nouvelles parce que ça change toutes les 30 secondes. On verra bien. On attend, et après l’important c’est d’avoir assez de temps pour remette la machine en route, quasiment refaire un nouvel échauffement, en espérant que ça ne s’arrête pas à nouveau", a-t-il déclaré.

AFP/VNA/CVN



