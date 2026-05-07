FPT et Intel s’allient pour accélérer l’émergence des usines autonomes basées sur l’IA

Les groupes FPT et Intel collaborent au développement de plateformes de production numérique, visant à accélérer l’automatisation des usines grâce à l’intelligence artificielle (IA), afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la flexibilité des systèmes industriels.

>> FPT Software coopère avec NCS pour développer un centre technologique

>> IDC : FPT Software se positionne comme leader en logiciels d'IA conversationnelle

>> IA d’entreprise : FPT rejoint les leaders mondiaux du secteur

Photo : FPT/CVN

Les deux partenaires déploieront des technologies d’optimisation des opérations basées sur l’IA ainsi que des plateformes numériques appliquées au secteur manufacturier, dans le but de renforcer les capacités de production, de réduire les goulets d’étranglement et d’accélérer la transition vers des usines autonomes.

FPT a établi un partenariat stratégique avec Intel, groupe mondial pionnier dans les technologies des semi-conducteurs et de l’IA, afin de développer des solutions globales d’optimisation des opérations industrielles basées sur l’intelligence artificielle.

Une alliance technologique stratégique

Dans un contexte où les activités de production deviennent de plus en plus complexes et où les volumes de données explosent, de nombreuses entreprises peinent à anticiper les perturbations, à optimiser leurs processus et à exploiter efficacement les données en temps réel. FPT et Intel entendent répondre à ces défis en développant un modèle d’"intelligence intégrée pour l’usine".

Concrètement, en s’appuyant sur l’IA, les technologies de simulation et les plateformes numériques appliquées à la production, les deux partenaires visent à lever les blocages opérationnels, à réduire les délais de prise de décision et à renforcer la résilience face aux perturbations, tout en accélérant la transition vers des usines autonomes pilotées par l’IA.

Ce partenariat mettra à profit les atouts d’Intel en matière de simulation haute performance et de jumeaux numériques (digital twin), combinés à l’expertise de FPT dans le développement de plateformes de données et l’intégration de systèmes.

Des solutions numériques intégrées

La suite de solutions Intel Automated Factory Solutions (AFS), comprenant notamment Intel Factory Pathfinder et Intel Factory Recon, offrira aux entreprises une vision globale et cohérente de l’ensemble des opérations de leurs usines.

Parallèlement, des plateformes de production numérique telles que FleziOps (MOM+), FleziQMS (Quality Management Suite) et FleziUDP (Unified Data Platform), ainsi que les systèmes MES (Manufacturing Execution System), permettront de synchroniser les données et d’assurer un fonctionnement fluide et unifié à l’échelle de l’ensemble du système de production.

Ces solutions devraient permettre aux entreprises de simuler des milliers de scénarios basés sur l’IA afin d’identifier les configurations de production optimales, de détecter et de résoudre les goulets d’étranglement avant qu’ils n’impactent la production. Elles contribueront également à optimiser la planification et les flux de matières premières dans des chaînes complexes, tout en offrant une visualisation et une analyse globales des opérations grâce à des modèles de jumeaux numériques en temps réel.

Photo : CTV/CVN

"La production est l’un des environnements les plus complexes au monde. Pour l’optimiser, il faut un système intelligent et interconnecté plutôt que des outils fragmentés. La collaboration avec FPT permet d’étendre l’application des technologies d’optimisation des usines d’Intel et d’aider les fabricants à exploiter efficacement l’analyse des données par l’IA à grande échelle", a analysé Paul Schneider, ingénieur en chef du groupe Intel.

De son côté, Nguyên Khai Hoan, vice-président exécutif de FPT Software et directeur de FPT en Amérique du groupe FPT, a souligné : "Le secteur manufacturier connaît une transformation majeure, où l’IA n’est plus seulement un outil d’assistance, mais intervient directement dans les processus opérationnels. Chez FPT, nous observons une demande croissante pour des systèmes de production intelligents capables de s’adapter de manière flexible aux conditions réelles".

"La combinaison des atouts d’Intel avec les solutions d’IA et les capacités de déploiement global de FPT permettra aux entreprises manufacturières d’améliorer leur agilité et leur efficacité opérationnelle", a-t-il conclu.

Nguyên Thành/CVN