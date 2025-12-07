Foot : Liverpool accroché à Leeds (3-3) et sonné par les propos de Salah

Accroché dans le temps additionnel samedi 6 décembre à Leeds (3-3), Liverpool, champion d'Angleterre en titre, a subi une nouvelle contre-performance suivie par une déclaration au lance-flammes de Mohamed Salah, qui s'interroge ouvertement sur son avenir chez les "Reds".

Photo : AFP/VNA/CVN

L'entraîneur Arne Slot avait fait le choix de laisser son attaquant vedette sur le banc au coup d'envoi pour la troisième fois d'affilée, une situation "pas acceptable, pas juste", a estimé en zone mixte l'Égyptien, qui n'est pas entré en jeu de la partie.

"J'ai l'impression que le club m'a jeté en pâture", a déclaré l'ailier droit devant des journalistes. "Je ne suis pas le problème, j'ai fait tellement pour ce club. Je n'ai pas à me battre chaque jour pour ma position, parce que je l'ai méritée", a-t-il ajouté.

Salah a été un des principaux acteurs du titre de champion d'Angleterre conquis au printemps dernier, élu au passage meilleur joueur de la saison 2024-25. Mais depuis le début de la saison, le troisième meilleur buteur de l'histoire du club (250 buts en 420 matches), dont le contrat a été prolongé en avril, a perdu son statut de titulaire indiscutable au gré de performances individuelles décevantes.

"J'ai dit à plusieurs reprises auparavant que j'avais une bonne relation avec l'entraîneur et tout d'un coup, nous n'avons plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble, d'après ce que je vois, que quelqu'un ne veut pas de moi dans le club", a-t-il insisté.

L'international égyptien, 33 ans, a suggéré que le match de championnat le week-end prochain contre Brighton pourrait être son dernier avec Liverpool.

"Je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters (...) avant d'aller à la Coupe d'Afrique des nations, parce que je ne sais pas ce qui se passera quand j'y serai", a-t-il dit.

En début de semaine, Arne Slot avait pourtant loué le professionnalisme et l'exemplarité de son attaquant. "Il n'était pas content de ne pas être titulaire, mais il n'était pas le seul. C'était une réaction normale de la part d'un joueur qui a le niveau pour jouer - et je le dis modestement car il a été si exceptionnel pour ce club et le sera encore à l'avenir", disait-il.

Konaté à la faute

La sortie médiatique de Salah complique encore davantage la tâche du manager néerlandais, incapable de redresser la barre sportivement parlant.

Liverpool, huitième de Premier League, n'a empoché que deux victoires dans ses dix derniers matches de championnat.

À Leeds, elle lui a échappé sur un corner repris au second poteau par Ao Tanaka (90e+6) au bout du temps additionnel.

Les "Reds" avaient pourtant pris le match par le bon bout grâce à un doublé de l'attaquant français Hugo Ekitiké (48e, 50e) juste après la mi-temps.

Mais Leeds s'est relancé sur un pénalty concédé par Ibrahima Konaté, après un tacle aussi inutile que raté du défenseur dans un endroit très excentré de la surface de réparation.

Les partenaires de Dominic Calvert-Lewis, le buteur (73e, 2-1), ont égalisé dans la foulée par Anton Stach (75e, 2-2), et ils n'ont pas baissé les bras après le but de Dominik Szoboszlai (80e, 3-2), titularisé sur l'aile droite à la place de Salah.

Liverpool enchaîne un deuxième match nul de suite après celui contre Sunderland (1-1) à Anfield.

