F1 : Helmut Marko, le conseiller historique de Red Bull, quitte son poste

Helmut Marko, le conseiller historique de l'écurie de Formule 1 Red Bull, va quitter son poste à l'issue de la saison 2025, dont l'ultime Grand Prix a eu lieu dimanche à Abou Dhabi, a annoncé l'équipe autrichienne mardi 9 décembre.

L'Autrichien de 82 ans, qui était également responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull et disposait encore d'un an de contrat, quitte une écurie dont il a été un des piliers depuis son arrivée sur la grille de la F1 en 2005.

"Après plus de 20 ans en tant que conseiller sport automobile de Red Bull, Helmut Marko a décidé de se retirer à la fin de l'année 2025... Il a été l'un des architectes clés de l'ère de Red Bull en Formule 1 et également du programme junior", écrit Red Bull dans un bref communiqué.

Figure du paddock depuis 20 ans, Marko avait intégré l'équipe autrichienne dès ses débuts en 2005, quelques mois après le rachat de Jaguar par Dietrich Mateschitz, le co-fondateur de la marque de boissons énergisantes Red Bull, dont il était très proche.

"Je suis impliqué dans le sport automobile depuis six décennies désormais, et les plus de 20 années passés chez Red Bull ont été une aventure extraordinaire et pleine de succès", a commenté l'ancien pilote autrichien, vainqueur des 24 Heures du Mans 1971, cité dans le communiqué.

"C'est une époque formidable que j'ai pu aider à façonner et que j'ai pu partager avec tant de gens talentueux. Tout ce que nous avons construit et accompli ensemble m'emplit de fierté", a-t-il ajouté.

L'octogénaire a justifié son départ anticipé par la perte du titre mondial pour Red Bull et Max Verstappen dimanche à Abou Dhabi.

Malgré une incroyable remontée en fin de saison, le quadruple champion du monde a cédé sa couronne au Britannique Lando Norris (McLaren) pour seulement deux points.

"Manquer de peu le championnat du monde cette saison m'a profondément marqué et m'a clairement fait comprendre que c'était le bon moment pour moi, personnellement, de mettre fin à ce chapitre très long, intense et fructueux", a-t-il expliqué.

Le Français Laurent Mekies, directeur de l'écurie depuis juillet et le limogeage du Britannique Christian Horner, avait laissé entendre dimanche que des changements se préparaient en coulisses.

"La Formule 1 n'est pas un environnement statique : on ajuste toujours l'organisation, que ce soit dans le domaine technique ou sportif. Il est parfaitement normal que nous examinions en permanence comment améliorer notre manière de fonctionner", avait-il déclaré.

AFP/VNA/CVN



