Les Bleus du blanc : Fillon-Maillet brille, retour réussi pour Laffont

Quentin Fillon Maillet a commencé sa saison pied au plancher avec sa victoire dans la poursuite de la première étape de la Coupe du monde de biathlon, tandis que Perrine Laffont a fait son retour avec une 2 e place en ski de bosses, à 61 jours de l'ouverture des JO-2026.

Photo : AFP/VNA/CVN

Biathlon : Fillon Maillet brille à Ostersund

Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé olympique aux Jeux de Pékin en 2022, a remporté dimanche la poursuite (12,5 km) d'Ostersund (Suède) lors de la première étape de Coupe du monde de biathlon, devançant de 7 secondes le Suédois Sebastian Samuelsson et de 10 secondes le Norvégien Johan-Olav Botn.

Parti avec 14 secondes de retard après sa 3e place au sprint, le Jurassien de 33 ans a réalisé un 18/20 derrière la carabine et décroche son 16e succès individuel en Coupe du monde.

Chez les femmes, Camille Bened, lauréate l'hiver dernier de l'IBU Cup (échelon inférieur), est montée sur le premier podium de sa carrière en prenant la troisième place de la course individuelle.

La biathlète de 25 ans a cru un temps à la victoire jusqu'à son erreur sur le dernier tir debout (19/20), et termine à 8 secondes de la vainqueure, Dorothea Wierer.

Bosses : Laffont réussit sa rentrée

Perrine Laffont a lancé sa saison avec une deuxième place lors de la première étape de Coupe du monde de ski de bosses, dimanche à Ruka (Finlande).

Deuxième des qualifications, Laffont a fini en tête de la finale mais s'est fait souffler la victoire pour un peu plus d'un point lors de la super finale, disputée entre les six meilleures concurrentes.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec 77,43 points, la sextuple championne du monde s'est intercalée entre deux Américaines, Tess Johnson sacrée avec 78,86 points et Olivia Giaccio, troisième (74,35 points).

Patinage de vitesse : record de France pour Loubineaud

Timothy Loubineaud a pris la 3e place du 10.000 m de la 3e manche de Coupe du monde de patinage de vitesse, remportée par le Tchèque Metodej Jilek, samedi à Heerenveen (Pays-Bas).

Sur la piste du Thialf, le temple de la vitesse, le Français de 29 ans a couvert la distance en 12 minutes 36 secondes et 61/100e, améliorant son record de France (12:42.38) de près de six secondes.

Trois semaines après son record du monde sur 5.000 m à Salt Lake City (6:00.23), le policier d'Arcachon a confirmé son statut de candidat à un podium olympique aux Jeux de Milan Cortina en février.

Patinage artistique : une chute et l'argent pour Cizeron et Fournier Beaudry

Une malencontreuse chute en fin de programme a empêché Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry de viser l'or en finale du Grand Prix de patinage, samedi à Nagoya (Japon), mais les Français s'en sont sortis avec la médaille d'argent.

La danse libre du duo français, éblouissante et quasi-parfaite jusque-là, a connu un incroyable rebondissement lorsque l'un des patins de Fournier Beaudry s'est pris dans sa robe bleue fluide, entraînant une chute totalement inhabituelle.

Photo : AFP/VNA/CVN

La compétition a été remportée par les Américains Madison Chock et Evan Bates, rivaux No1 des Français pour le titre olympique dans deux mois à Milan. Déjà premiers après la danse rythmique, les Américains se sont imposés au total avec 220,42 points, contre 214,25 pour les Français.

Ski alpin : Clara Direz 5e du géant

Pour le deuxième géant de la saison samedi à Mont-Tremblant (Canada), étape de la Coupe du monde de ski alpin, la Française Clara Direz a pris la 5e place, son meilleur résultat depuis deux ans.

La Néo-Zélandaise Alice Robinson a remporté le titre devant la Croate Zrinka Ljutic (à 94/100) et la Canadienne Valérie Grenier (à 1 sec 00).

La Française peut aussi se féliciter d'avoir devancé la star américaine Mikaela Shiffrin, 6e, qui reste en tête du classement général.

AFP/VNA/CVN











