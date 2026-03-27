Mondiaux de patinage : Malinin retrouve la tête, Siao Him Fa en lice pour un podim

Un mois après sa déroute aux Jeux, l'Américain Ilia Malinin a produit jeudi 26 mars un programme court brillant pour s'emparer de la tête des Championnats du monde de patinage artistique de Prague, où le Français Adam Siao Him Fa pointe provisoirement en deuxième position.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Malinin, double champion du monde en titre, s'est remis en selle après sa déroute totalement inattendue aux JO de Milan Cortina le mois dernier.

L'Américain a récolté 111,29 points grâce à un programme ponctué d'un quadruple flip, d'un triple Axel et d'une superbe combinaison quad Lutz-triple boucle piqué.

Il devance le Français Adam Siao Him Fa, qui a patiné un programme de haute volée récompensé de 101,85 points, alors que la troisième place est occupée par l'Estonien Aleksandr Selevko (96,49 pts) avant le libre samedi.

Ces Mondiaux de patinage se déroulent un mois à peine après les JO de Milan Cortina qui avaient donné lieu à un scénario lunaire.

En tête après le court, Malinin, la grande star du patinage invaincue depuis plus de deux ans, s'avançait pour le libre en tant que grandissime favori, avant de s'écrouler sous la pression pour prendre une improbable 8e place.

Adam Siao Him Fa avait vécu en Italie une expérience comparable après un programme court parfaitement exécuté qui l'avait placé en 3e position.

Puis le libre l'avait relégué en 7e position. Quasiment tous les favoris avaient connu le même sort et le titre était finalement revenu à la surprise générale au Kazakhstanais Mikhaïl Shaidorov, qui n'a pas fait le déplacement à Prague.

Arrêter de réfléchir

Jeudi 26 mars, Siao Him Fa est apparu relâché et souriant à l'issue de sa prestation inspirée de Léonard de Vinci. "Quand ça marche le mieux, c'est quand j'arrête de réfléchir et que je laisse le cerveau en bord de piste", a analysé le Français, qui dit avoir tiré des enseignements de ses JO.

"Les Jeux m'ont beaucoup aidé à me dire que sur une compétition, il faut vraiment s'adapter à ce qui se passe le jour J. Je peux me sentir bien, pas bien ou même être malade. Je ne sais pas ce qui peut arriver, mais il faudra faire le job sur le moment."

Malinin a également terminé son programme dans un grand sourire et sous les acclamations du public, qui continue de le plébisciter malgré son échec olympique.

Le patineur de 21 ans a expliqué vouloir se concentrer sur le positif pour mieux tourner cette page. "Souvent, j'essaie de trouver quelque chose de positif dans tout résultat ou toute situation", a-t-il déclaré.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Et puis, je me dis aussi que ce qui est fait est fait. Je ne peux rien y faire. Je n'ai pas de machine à remonter le temps pour revenir en arrière. Peut-être qu'on en aura une dans quelques années, qui sait ? Mais, la plupart du temps, je me dis simplement : c'est fait. Je dois juste passer à autre chose et continuer d'avancer."

Premier titre pour Hase et Volodin

L'après-midi n'a en revanche pas souri au Japonais Yuma Kagiyama, double vice-champion olympique, qui ne pointe qu'en sixième position après une chute sur son Axel (93,80 pts). Il reste toutefois dans la course pour le podium.

Les deux autres Français en lice, Kévin Aymoz et François Pitot, ont pris respectivement les 11e et 21e places.

En soirée, le premier titre de la compétition est revenu aux Allemands Nikita Volodin et Minerva Fabienne Hase sacrés champions du monde pour la première fois, devant les Géorgiens Anastasiia Metelkina et Luka Berulava.

Les deux couples, tous deux médaillés aux JO de Milan, étaient attendus comme les grands favoris en l'absence des récents champions olympiques, les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara, qui ont fait l'impasse sur la compétition.

Les Français Camille et Pavel Kovalev ont terminé 17e.

AFP/VNA/CVN







