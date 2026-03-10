Football : construction d'un terrain aux normes FIFA en Namibie

Le président de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), l'Algérien Mustapha Berraf, a annoncé, en marge de la tenue des travaux de l'Assemblée générale de la Zone VI, la construction d'un terrain de football aux normes FIFA au Centre OlympAfrica du Comité olympique namibien à Omaruru.

"Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre la FIFA, le CIO (Comité international olympique) et l'ACNOA, visant à renforcer le développement du sport de base et l'accès des jeunes à des infrastructures sportives de qualité", a indiqué M. Berraf au cours de l'assemblée tenue du 5 au 7 mars à Windhoek (Namibie) et qui a réuni les représentants des Comités nationaux olympiques (CNO) d'Afrique australe autour des perspectives de développement du mouvement olympique et sportif dans la région.

Pour sa part, le Comité olympique namibien a salué cette initiative, exprimant sa gratitude pour la visite du président de l'ACNOA et pour ce projet qui bénéficiera directement aux jeunes athlètes namibiens.

L'assemblée générale de la Zone VI de l'ACNOA, placée sous le signe de la solidarité et de l'excellence, a permis aux délégués présents de dresser le bilan des activités de la zone et d'examiner les perspectives de renforcement de la coopération sportive, notamment en vue des prochaines échéances continentales et internationales.

À cette occasion, M. Berraf, également membre du CIO, a remis un trophée commémoratif à la présidente de la République de Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, en reconnaissance de l'engagement de son pays en faveur du développement du sport et de son soutien au mouvement olympique.

Dans son intervention devant les délégués, le président de l'ACNOA a exprimé sa satisfaction face aux efforts consentis pour promouvoir le sport et soutenir la jeunesse. Il a également salué la cohésion entre les comités olympiques de la Zone VI et leurs gouvernements respectifs, les appelant à poursuivre leur engagement en faveur du progrès, de l'excellence et de la bonne gouvernance.

