Miami : Fils en demi-finale après avoir sauvé 4 balles de match dans un duel dingue

Le Français Arthur Fils, qui a sauvé quatre balles de match, est sorti vainqueur d'un duel dingue face à l'Américain Tommy Paul pour atteindre mercredi 25 mars à Miami sa première demi-finale en Masters 1000.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Mené 6-2 dans l'ultime tie-break, Fils a réussi l'exploit de sauver quatre balles de match consécutives, dont deux sur service adverse, avant d'enchaîner pour remporter les deux points suivants et ce match marathon de 2h49, arraché 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 7-6 (8/6). Il défiera vendredi le Tchèque Jiri Lehecka (24 ans, 22e) pour une place en finale.

Fils (21 ans, 31e) pensait sûrement avoir laissé passer sa chance avec une première balle de match en sa faveur à 6-5 dans le dernier set, sur sa seule balle de break de la partie, mais a raté l'occasion d'une rare faute directe en coup droit.

Tommy Paul (28 ans, 23e), excellent au service et très adroit à la volée, a offert très peu de points gratuits au Français lors d'un match ultraserré où aucun des deux joueurs n'a réussi à s'emparer du service adverse. Fils, qui a multiplié les coups droits dévastateurs à plus de 160 km/h, a sauvé six balles de break pendant la rencontre, et n'a toujours pas été breaké depuis le début du tournoi.

Une opportunité contre Lehecka

Après avoir atteint les quarts à Indian Wells, le Français impressionne encore à Miami, où il a notamment écrasé Stefanos Tsitsipas au 3e tour (6-0, 6-1) avant de se montrer très solide contre un excellent Valentin Vacherot en 8e de finale.

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Il a fallu son exploit de mercredi 25 mars pour enfin atteindre une demi-finale d'un tournoi de ce niveau après quatre échecs en quarts. Il est le premier tricolore à ce niveau du tournoi floridien chez les hommes depuis Richard Gasquet en 2023.

Ce nouveau cap illustre le très haut niveau actuel du Francilien, qui n'avait pourtant retrouvé le circuit qu'en février après avoir raté huit mois de compétition à cause d'une blessure au dos.

Depuis sa reprise il n'a perdu que quatre fois, toujours contre des membre du Top 10, notamment le N.1 mondial Carlos Alcaraz en finale à Doha en février.

Et ça tombe bien, il n'y a plus de Top 10 dans sa partie de tableau en Floride où les favoris, Alcaraz inclus, ont flanché.

Vendredi, Fils jouera une place en finale contre Lehecka, qui a mis fin mercredi 25 mars à l'aventure du qualifié espagnol Martin Landaluce (151e) 7-6 (7/1), 7-5.

Le Français a déjà dominé le Tchèque deux fois en trois duels, notamment en quart de finale à Doha le mois dernier (6-3, 6-3).

Assuré de réintégrer le Top 30 mondial à l'issue du tournoi, Fils ne pourra pas retrouver son meilleur classement (14e) même en cas de victoire finale. Son niveau actuel lui permet cependant de se projeter très haut s'il le maintient toute la saison, n'ayant aucun point à défendre après le mois d'août.

Les deux autres demi-finalistes du tableau masculin seront connus jeudi 26 mars, Jannik Sinner et Alexander Zverev partant favoris de leurs quarts.

Sabalenka retrouve Rybakina

Chez les femmes, les quarts disputés mercredi 25 mars offrent un nouveau choc entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina en demi-finale dès jeudi 26 mars.

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Les deux premières du classement mondial vont s'affronter pour la troisième fois de la saison après la finale de l'Open d'Australie, gagnée par Rybakina, et celle à Indian Wells il y a deux semaines, remportée par Sabalenka.

Rybakina (26 ans) a d'abord bataillé pour se défaire de l'Américaine Jessica Pegula 2-6, 6-3, 6-4, sa 5e victoire de suite face à la N.5 mondiale de 32 ans.

Sabalenka (27 ans), tenante du titre en Floride, a ensuite dominé l'Américaine Hailey Baptiste (24 ans, 45e) 6-4, 6-4 en 1h20.

Les deux premières du classement peuvent s'affronter dès les demi-finales car les joueuses ont été inscrites au tournoi floridien avant que Rybakina ne passe de la 3e à la 2e place WTA à l'issue d'Indian Wells.

Au total, Sabalenka mène 9-7 face à sa grande rivale kazakhstanaise, qui l'avait battue fin 2025 en finale du Masters.

Rybakina cherche un premier titre à Miami après deux finales perdues en 2023 et 2024.

AFP/VNA/CVN