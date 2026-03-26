NBA : Doncic toujours bouillant, Wembanyama gagne sans transpirer

Luka Doncic a continué sa folle série offensive avec 43 points pour un succès des Los Angeles Lakers contre les Indiana Pacers et Victor Wembanyama a dominé sans mal Memphis avec San Antonio mercredi en NBA.

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Doncic enchaîne à haute fréquence

Luka Doncic a enchaîné un 11e match de suite à au moins 30 points avec une nouvelle démonstration offensive, 43 points (15/30 au tir), 6 rebonds et 7 passes, lors du succès des Lakers 137-130 sur le parquet des Indiana Pacers.

Le magicien slovène, diabolique, a réussi un 14e match à au moins 40 points cette saison, permettant aux Lakers de LeBron James (23 points, 9 rebonds, 9 passes) de rebondir après une défaite à Détroit pour conforter leur 3e place à l'Ouest (47v-26d).

Wembanyama domine sans forcer

Victor Wembanyama a aidé les San Antonio Spurs à écraser les Memphis Grizzlies 123-98 lors d'une rencontre à sens unique.

"Wemby" n'a joué que 26 minutes en trois quart-temps, suffisant pour compiler 19 points, 15 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 7 contres pour un différentiel de +34 lorsqu'il était sur le parquet.

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Le Français de 22 ans a débuté à fond, comme ses coéquipiers (22-4 puis 30-9). Il a subi un poster dunk de GG Jackson auquel il a répondu en écrasant lui-même un smash par-dessus son adversaire sur l'action suivante, avant de rentrer un tir de loin à la sirène du 3e quart-temps pour terminer son match.

Avec ce 7e succès d'affilée, les Spurs, toujours deuxièmes à l'Ouest (55v-18d), se sont rapprochés du Thunder d'Oklahoma City, en tête (57v-16d) mais défait à Boston.

Les Spurs n'ont plus que deux matches de différentiel avec le champion en titre (deux succès combinés à deux revers) à neuf rencontres de la fin de la saison régulière.

La première place à l'Ouest leur offrirait l'avantage du terrain lors des play-offs à l'Ouest et constituerait un argument supplémentaire en faveur de Victor Wembanyama, candidat MVP.

Le Thunder perd le choc à Boston

Le Thunder a donc perdu le choc de la soirée entre les deux derniers champions sur le parquet des Boston Celtics 119-109.

OKC a mené jusqu'au milieu du 3e quart-temps avant de voir les Celtics d'un excellent Jaylen Brown (31 points, 8 rebonds, 8 passes) prendre la main et maîtriser le dernier quart-temps, malgré les percées de Shai Gilgeous-Alexander (33 points, 8 passes).

Jayson Tatum a contribué au succès des C's, adroits de loin (18 sur 41 à 43,9%), avec 19 points, 12 rebonds, 7 passes et 3 interceptions, et toujours deuxièmes à l'Est (48v-24d).

Jokic et Murray éblouissants

Le triple MVP serbe Nikola Jokic a de nouveau réussi un match aux statistiques folles avec 23 points, 21 rebonds et 19 passes lors du succès de Denver contre Dallas 142-135, à une passe de réussir pour la deuxième fois un triple-double en 20-20-20.

De quoi presque éclipser la performance éblouissante de son compère canadien Jamal Murray, avec qui il partageait un 400e match, auteur de 53 points à 19 sur 28 au tir!

Minnesota historique

Pourtant privés d'Anthony Edwards, les Minnesota Timberwolves ont renversé un match fou, s'imposant 110-108 contre Houston après prolongation, alors qu'ils étaient menés 108-95, le plus grand retour en prolongation depuis le début des statistiques automatisées en NBA (1997-1998).

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Julius Randle (24 points) a conclu cette folle remontée d'un tir à mi-distance à 8 secondes du terme, face aux 30 points de Kevin Durant.

Rudy Gobert a compilé 14 points, 14 rebonds et 5 contres, dont un décisif sur Durant juste avant la prolongation.

Retours gagnants de George et Embiid à Philadelphie

Les Philadelphia 76ers ont assommé les Chicago Bulls 157-137 et enregistré les retours de leurs deux All-Star Joel Embiid et Paul George.

Embiid avait manqué les 13 rencontres du mois de mars, touché aux abdominaux, et a brillé avec 35 points, 6 rebonds et 7 passes.

George a lui purgé sa suspension de 25 matches pour utilisation de substance interdite, revenant avec 28 points, 6 rebonds et 4 passes.

Sans révéler la substance en question, l'ailier a expliqué l'avoir utilisée pour des questions de santé mentale, devant gérer la déception de plusieurs blessures ces derniers mois. "Au niveau de la santé mentale, je ne suis pas un super-héros, je suis humain et j'ai fait une erreur".

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