Foire du Printemps 2026 : un nouveau levier pour la coopération Vietnam - Inde

Un séminaire virtuel visant à connecter les entreprises vietnamiennes et indiennes et à élargir la coopération dans les secteurs du textile-habillement, de la chaussure, du meuble et des objets de décoration intérieure vient d’avoir lieu.

Photo : VNA/CVN

L’événement a été organisé par le Bureau du commerce du Vietnam en Inde, en coordination avec les associations professionnelles des deux pays, dans le cadre des activités promotionnelles de la Foire nationale du Printemps glorieux du Vietnam 2026 (Vietnam Glorious Spring Fair 2026).

Selon les prévisions, cette foire d’envergure nationale, placée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, se tiendra à Hanoï du 4 au 8 février et réunira la participation de plus de 30 villes et provinces du pays.

D’après le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bùi Trung Thuong, il ne s’agit pas seulement d’une foire commerciale, mais également d’un événement intégrant économie, services et culture, permettant aux partenaires internationaux d’acquérir une vision globale de l’environnement vietnamien en matière d’investissement, d’affaires et de société.

Il a souligné que le Vietnam encourage les entreprises indiennes à s’impliquer plus activement dans les chaînes de valeur, non seulement en tant que fournisseurs ou clients, mais aussi comme partenaires à long terme, à toutes les étapes, depuis l’approvisionnement en matières premières et composants jusqu’à la production et l’exportation de produits finis vers le marché mondial.

Lors du séminaire, le représentant de l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (VITAS) a informé que dans le secteur textile, le Vietnam, dont les exportations ont atteint 46 milliards de dollars en 2025, considère l’Inde comme un fournisseur crucial de coton et de fibres synthétiques pour pallier ses besoins d'importation.

Dans le secteur de la chaussure, dont les exportations s’élèvent à 29 milliards de dollars, une forte complémentarité existe entre les capacités manufacturières du Vietnam et l’expertise indienne dans le cuir et les composants.

Les représentants indiens de la Confédération des industries textiles indiennes (CITI) et du Conseil des exportateurs de cuir et de chaussures de l’Inde (CLE) ont, pour leur part, souligné le potentiel de croissance des exportations de matériaux durables vers le Vietnam. Par ailleurs, le dynamisme du marché immobilier indien ouvre d’importantes perspectives pour les secteurs vietnamiens du meuble et des objets de décoration intérieure.

A l'issue du séminaire, Bùi Trung Thuong a affirmé que cette foire constituera un levier important de mise en relation directe, invitant les investisseurs indiens à tirer parti des liaisons aériennes directes pour concrétiser des partenariats bilatéraux durables.

VNA/CVN