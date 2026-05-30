Économie

FinTech et actifs numériques : le Vietnam renforce son arsenal juridique pour le VIFC

Le Vietnam poursuit la structuration de son futur Centre financier international (VIFC) avec la création d’un Conseil d’experts en litiges FinTech et économie numérique. Réunissant juristes, arbitres et spécialistes financiers, cette nouvelle instance vise à renforcer les mécanismes de règlement des différends liés à la finance numérique, aux actifs numériques et aux transactions transfrontalières, dans un contexte de forte concurrence entre les centres financiers internationaux.

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Le 29 mai, à Hô Chi Minh-Ville, le Centre d’arbitrage international du Vietnam (VIAC), en coordination avec l’Association des juristes du Vietnam (AJV) et le Club des avocats en commerce international (CACI), a organisé la cérémonie de lancement du Conseil d’experts en litiges FinTech et économie numérique du VIAC, ainsi qu’un colloque consacré au développement des mécanismes de règlement des différends pour le Centre financier international du Vietnam (VIFC).

À cette occasion, une convention de coopération a également été signée entre le VIAC, l’Association vietnamienne des investisseurs financiers (VAFI) et l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (VBA) dans le domaine du règlement des litiges financiers.

Le Conseil d’experts en litiges FinTech et économie numérique a été créé avec la participation de 15 spécialistes de premier plan dans les domaines juridique, financier et de la gouvernance d’entreprise. Il réunit notamment des arbitres du VIAC, des avocats associés de grands cabinets, des dirigeants d’associations professionnelles ainsi que des experts issus d’institutions financières internationales et d’organismes publics de régulation.

Selon le VIAC, la création de ce conseil constitue une étape stratégique destinée à préparer des ressources spécialisées capables de répondre aux nouveaux types de litiges liés à la finance numérique, aux technologies financières (FinTech) et à l’économie numérique. Ce conseil devrait contribuer au développement de mécanismes de règlement des différends hautement spécialisés, adaptés aux caractéristiques des transactions financières modernes et aux nouvelles dynamiques du marché.

Prenant la parole lors de l’événement, le Professeur-Docteur Lê Hông Hanh, président du VIAC, a souligné que l’essor rapide de la finance numérique, des FinTech et des transactions transfrontalières rend les litiges financiers de plus en plus complexes, nécessitant des mécanismes de résolution spécialisés. Selon lui, le projet de développement du Centre financier international du Vietnam (VIFC) ne requiert pas seulement des infrastructures financières et technologiques performantes, mais également un cadre juridique moderne, transparent et conforme aux standards internationaux.

Le Professeur-Docteur Lê Hông Hanh a estimé que, dans un contexte de concurrence mondiale accrue, l’existence d’un système de règlement des différends efficace, prévisible et favorable aux investisseurs constituera un facteur déterminant pour renforcer la compétitivité des centres financiers internationaux.

Dans le même esprit, le président du CACI, Trần Tuấn Phong, a indiqué que le développement rapide des FinTech, des actifs numériques et des nouveaux modèles de transaction entraîne une multiplication des litiges complexes et transfrontaliers, exigeant des mécanismes de règlement plus flexibles et davantage spécialisés.

Selon lui, la construction du VIFC nécessite non seulement des infrastructures financières et technologiques modernes, mais aussi une base juridique solide ainsi qu’un système de règlement des différends efficace, transparent et conforme aux normes internationales afin de consolider la confiance des investisseurs.

Du point de vue de l’organe chargé du développement du VIFC, Hoàng Huy Truong, chef du département juridique de l’Autorité exécutive du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que le VIFC serait développé autour de quatre piliers : le marché international des capitaux, la finance au service du commerce international, la banque numérique et les FinTech, ainsi que la finance verte et les produits financiers spécialisés.

Selon M. Truong, l’infrastructure de règlement des différends constitue l’un des éléments clés du projet. Des institutions telles que des tribunaux spécialisés, un centre d’arbitrage international implanté au sein du VIFC, ainsi que d’autres centres arbitraux vietnamiens et étrangers, pourront être mobilisés pour résoudre les différends. La diversité et la spécialisation de cet écosystème juridique représenteront un atout majeur pour renforcer l’attractivité du VIFC auprès des investisseurs internationaux.

Partageant l’expérience internationale, la Professeure Nguyên Xuân Thao, directrice du Centre de droit asiatique de la Faculté de droit de l’Université de Washington (États-Unis), a observé que les litiges financiers revêtent aujourd’hui un caractère de plus en plus transfrontalier et impliquent de multiples acteurs ainsi que différents systèmes juridiques. Selon elle, un centre financier souhaitant assurer son développement durable doit impérativement disposer de mécanismes de règlement des différends efficaces, spécialisés et capables d’inspirer confiance aux investisseurs internationaux.

Dans le cadre du programme, le VIAC a également signé des accords de coopération avec la VAFI et la VBA afin de renforcer la coordination dans le règlement des litiges liés à la finance, aux FinTech et aux actifs numériques.

D’après les parties concernées, la création du Conseil d’experts en litiges FinTech et économie numérique, ainsi que ces nouveaux accords de coopération, contribueront à compléter l’écosystème juridique, à renforcer les capacités de règlement des différends et à soutenir le développement du Centre financier international du Vietnam dans une perspective d’intégration internationale et de compétitivité mondiale.

Texte et photos : Quang Châu/CVN