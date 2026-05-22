Le Vietnam intensifie l’attraction des fonds de capital-risque

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Tâm, a récemment tenu une séance de travail avec une délégation d'investisseurs internationaux conduite par le fonds de capital-risque Argor Capital.

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Cette rencontre, à laquelle ont participé des représentants du Centre national de l'innovation et de l’Agence de l’investissement étranger, a permis de discuter des perspectives d’investissement alors que le Vietnam met en œuvre de nombreux objectifs de croissance.

Lors de la rencontre, le vice-ministre Nguyên Duc Tâm a souligné que le Parti et l’État vietnamiens considèrent la science, la technologie et l’innovation comme des moteurs essentiels pour renouveler le modèle de croissance du pays.

L'attraction des investissements provenant des fonds de capital-risque revêt une grande importance. Elle encourage les entreprises vietnamiennes à moderniser leurs technologies et à investir dans de nouveaux secteurs, tout en contribuant à l’amélioration du cadre juridique national, a estimé le vice-ministre.

Selon lui, afin de maintenir une croissance à deux chiffres au cours des deux prochaines décennies, le gouvernement vietnamien s'engage à garantir la stabilité politique et macroéconomique. Le pays s'efforce de construire un environnement juridique transparent et équitable pour les acteurs locaux comme étrangers, tout en simplifiant les procédures administratives.

À ce titre, la Loi sur l'investissement de 2025 modernise les pratiques conformément aux normes internationales. De plus, le ministère des Finances prépare un bilan de trente ans d'accueil des investissements directs étrangers afin de proposer de nouvelles politiques encore plus attractives. Un portail national unique en ligne est également en cours de création pour faciliter les démarches des investisseurs.

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En ce qui concerne les orientations en matière d’attraction des investissements, le Vietnam accorde une attention particulière aux infrastructures stratégiques, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les réseaux ferroviaires urbains de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’aux projets aéroportuaires. Les secteurs de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées figurent également parmi les domaines prioritaires.

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S’agissant du développement du Centre financier international implanté à la fois à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, le vice-ministre Nguyên Duc Tâm a estimé qu’il constituera un important canal de mobilisation de capitaux pour les grands projets d’infrastructure du pays. Il a précisé que des politiques avantageuses en matière fiscale, foncière, de visas, de permis de travail et de procédures administratives seraient appliquées afin de créer les meilleures conditions possibles pour les investisseurs internationaux.

Le vice-ministre a enfin réaffirmé la volonté du Vietnam de construire un climat d’investissement transparent et équitable. Il a confié au Centre national de l’innovation la mission de coordonner la coopération avec Argor Capital et les investisseurs internationaux afin de renforcer les liens avec l’écosystème national des start-up et de favoriser l’accès des partenaires étrangers aux opportunités d’investissement au Vietnam.

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De son côté, Aditya Kamath, associé fondateur d'Argor Capital, a indiqué que le Vietnam représente un marché important pour son organisation. Celle-ci investit activement dans l’écosystème technologique et les start-up vietnamiens, tout en affirmant son engagement en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans le pays.

Saluant l'écosystème des start-up et l'esprit d'entrepreneuriat des Vietnamiens, Aditya Kamath a souligné la volonté d’Argor Capital et des investisseurs internationaux d’explorer les opportunités d’investissement et d’expansion de leurs activités au Vietnam, notamment les perspectives liées au Centre financier international du pays.

Fondé en 2018 et basé à Singapour sous licence de l'Autorité monétaire de Singapour, ce fonds gère un capital d'environ 400 millions de dollars. Il se concentre principalement sur les investissements au Vietnam, en Indonésie et aux Philippines, et a déjà soutenu 35 entreprises dans les secteurs de la consommation, de la finance et de l'intelligence artificielle.

VNA/CVN