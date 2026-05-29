Économie

VIPC Summit 2026 : un écosystème financier au service de l’innovation

Réunissant à Hô Chi Minh-Ville plus de 1.000 représentants gouvernementaux, investisseurs et entreprises technologiques, le VIPC Summit 2026 a mis en avant l’ambition du Vietnam de devenir un pôle régional de l’innovation, en renforçant son écosystème financier, ses infrastructures numériques et l’attraction des capitaux internationaux.

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Le 28 mai, à Hô Chi Minh-Ville, le Centre national pour l’innovation (NIC), relevant du ministère des Finances, en coordination avec l’Association vietnamienne du capital-investissement (VPCA) et Do Ventures, a organisé le Sommet de l’investissement pour l’innovation au Vietnam 2026 (VIPC Summit 2026), sur le thème : "Des politiques aux flux de capitaux : mobiliser les investissements privés pour les secteurs technologiques stratégiques du Vietnam".

L’événement a réuni plus d’un millier de participants, parmi lesquels des dirigeants gouvernementaux, des représentants de ministères, des collectivités locales, des organisations financières internationales, des fonds d’investissement, des groupes technologiques, des entreprises innovantes ainsi que des start-up vietnamiennes et étrangères. Le vice-Premier ministre Nguyên Van Tháng a assisté au forum et y a prononcé un discours d’orientation.

Technologies au cœur de la croissance

Dans son intervention, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a souligné que le monde entrait actuellement dans une nouvelle phase de développement, où les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique deviennent les principaux moteurs de la croissance économique et du renforcement de la compétitivité nationale.

Les technologies clés telles que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, le big data, le cloud computing, les biotechnologies, les technologies vertes et les nouvelles énergies transforment profondément les modes de production, de gouvernance et la vie sociale. Parallèlement, les flux d’investissement internationaux se réorientent fortement vers les pays disposant d’un environnement politique stable, d’institutions transparentes, de ressources humaines qualifiées et de stratégies technologiques de long terme.

Dans ce contexte, le Vietnam considère les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et le développement du secteur privé comme des leviers stratégiques pour soutenir une croissance rapide et durable.

Vers un pôle régional de l’innovation

Selon le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour devenir un centre régional de l’innovation et une destination stratégique des flux mondiaux de capitaux technologiques en Asie-Pacifique. Parmi ces avantages figurent la stabilité sociopolitique, un marché de plus de 100 millions d’habitants, une main-d’œuvre jeune, un fort taux d’adoption des technologies numériques ainsi qu’un vaste réseau d’accords de libre-échange.

Le Vietnam accélère également les réformes institutionnelles dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation à travers plusieurs politiques majeures, notamment la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo sur les percées en matière de développement scientifique, technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, ainsi que la Résolution N°68-NQ/TW relative au développement de l’économie privée.

L’Assemblée nationale et le gouvernement finalisent actuellement plusieurs nouveaux mécanismes et cadres réglementaires destinés à promouvoir les secteurs technologiques stratégiques, l’économie numérique et la finance numérique, notamment la Loi sur les sciences, les technologies et l’innovation, la Loi sur l’industrie des technologies numériques et la Loi sur l’intelligence artificielle.

Infrastructures et capitaux

Parallèlement, le Vietnam concentre ses efforts sur le développement coordonné des infrastructures numériques, des données, de l’énergie et des infrastructures financières dédiées à l’innovation. Il encourage également le développement du marché des capitaux, du capital-risque, des fintechs, des mécanismes de "sandbox" réglementaire et des nouveaux modèles économiques.

Le vice-Premier ministre a indiqué qu’un nombre croissant de groupes technologiques mondiaux, de centres de recherche et développement (R&D) et de fonds d’investissement internationaux choisissent le Vietnam comme destination pour leurs investissements stratégiques et leurs activités de production de haute technologie.

Selon lui, l’écosystème vietnamien de l’innovation se développe de manière dynamique grâce à une participation de plus en plus importante des groupes technologiques et des fonds d’investissement internationaux.

Le Rapport sur l’Indice mondial de l’innovation (GII) classe actuellement le Vietnam au 44e rang mondial et parmi les économies à revenu intermédiaire les plus performantes. L’écosystème vietnamien des start-up innovantes figure également parmi les 50 principaux écosystèmes émergents au monde.

En 2025, les investissements privés dans le secteur technologique vietnamien ont atteint environ 4,5 milliards de dollars à travers 149 opérations, enregistrant une forte hausse par rapport à l’année précédente. Parmi ces investissements, le capital-investissement représentait environ 4 milliards de dollars, tandis que le capital-risque a progressé d’environ 28%.

Les secteurs de l’IA, des fintechs, des données, des infrastructures numériques et des technologies vertes continuent d’attirer un intérêt soutenu de la part des investisseurs internationaux.

Six orientations prioritaires

Lors du forum, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a appelé les ministères, les collectivités locales et la communauté des entreprises à se concentrer sur six orientations prioritaires.

La priorité absolue consiste à poursuivre la modernisation de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques afin de créer un environnement d’investissement transparent, stable et compétitif à l’échelle internationale pour l’innovation et les technologies stratégiques.

Il a également insisté sur le développement d’un écosystème financier au service de l’innovation, à travers l’élargissement des fonds de capital-risque, des fintechs et des mécanismes de mobilisation de ressources à long terme pour les sciences et technologies.

Le Vietnam accordera par ailleurs une attention particulière au développement des secteurs technologiques stratégiques tels que l’IA, le big data, le cloud computing, les biotechnologies, les technologies vertes et les semi-conducteurs, tout en renforçant la formation de ressources humaines hautement qualifiées et l’attraction des talents internationaux.

Le vice-Premier ministre a invité la communauté internationale des investisseurs à poursuivre son accompagnement du Vietnam avec une vision de long terme, en renforçant les investissements dans les technologies stratégiques, les infrastructures numériques et les entreprises technologiques à fort potentiel mondial.

"Le gouvernement vietnamien s’engage à accompagner les entreprises et les investisseurs dans un esprit de “bénéfices harmonisés et partage des risques”, tout en poursuivant l’amélioration substantielle de l’environnement des affaires et la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs", a affirmé le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang.

Un écosystème d’innovation en pleine expansion

Lors du forum, le vice-ministre des Finances Lê Tân Cân a déclaré que le Vietnam ambitionnait, d’ici à 2030, de figurer parmi les trois pays les plus performants de l’ASEAN et dans le top 50 mondial en matière d’innovation et de transformation numérique, avec une économie numérique représentant environ 30% du PIB.

L’économie vietnamienne atteint actuellement une taille d’environ 500 milliards de dollars, plaçant le pays parmi les 35 plus grandes économies mondiales. En 2025, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont dépassé 38 milliards de dollars, dont plusieurs grands projets concentrés dans les domaines de l’IA, des semi-conducteurs et de la production intelligente.

Selon Lê Tân Cân, l’écosystème vietnamien de l’innovation compte plus de 4.000 start-up technologiques et près de 200 fonds d’investissement en activité. Le ministère des Finances œuvre actuellement au développement d’un marché des capitaux transparent, moderne et aligné sur les standards internationaux. Il étudie également plusieurs mécanismes de soutien aux fonds de capital-risque, aux fonds scientifiques et technologiques ainsi qu’aux modèles de partenariat public-privé dans l’innovation.

"Les récentes évolutions des politiques publiques montrent que le Vietnam est désormais prêt à entrer dans une nouvelle phase de développement, capable d’absorber des flux de capitaux de grande ampleur destinés aux infrastructures et aux secteurs technologiques stratégiques", a souligné le vice-ministre des Finances.

Le VIPC Summit 2026 devrait continuer à jouer un rôle de passerelle essentielle entre l’écosystème vietnamien de l’innovation et les marchés mondiaux de capitaux, contribuant ainsi à stimuler les investissements dans les secteurs technologiques stratégiques dans les années à venir.

Texte et photos : Quang Châu/CVN