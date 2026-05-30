Innovation, IA et métro intelligent : les enseignements de la visite de Tô Lâm à Singapour

Lors de sa visite à Singapour, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a effectué une série de visites à des infrastructures technologiques et de transport de pointe, mettant en lumière l’intérêt du Vietnam pour les modèles singapouriens d’innovation, d’expérimentation industrielle et de gestion moderne des systèmes ferroviaires urbains.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite à Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a effectué des visites de terrain à l’A*STAR Model Factory, centre de fabrication avancée, ainsi qu’au Centre d’essais ferroviaires de Singapour, deux modèles emblématiques du développement technologique, de l’industrie intelligente et des infrastructures modernes de la cité-État.

À l’A*STAR Model Factory, établissement de recherche et d’application de premier plan dans le domaine de l’Industrie 4.0, le dirigeant vietnamien a été informé du fonctionnement du site avant d’en effectuer la visite. Ce modèle permet aux entreprises, instituts de recherche et autorités publiques de tester des technologies de production avancées dans un environnement simulé avant leur déploiement à grande échelle.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s’est déclaré particulièrement impressionné par la manière dont Singapour a su bâtir un écosystème ouvert d’expérimentation technologique, dans lequel les entreprises sont encouragées à innover grâce à une réduction des risques initiaux. L’État y joue un rôle de facilitateur en partageant une partie des coûts et des risques de démarrage, tandis que la communauté scientifique demeure étroitement connectée aux besoins concrets de l’économie.

Il a souligné qu’il s’agit d’une approche pragmatique, reflétant une vision moderne du développement conforme aux tendances mondiales. Selon lui, une recherche excessive de sécurité absolue freine les percées scientifiques et technologiques. Le Vietnam perfectionne ainsi progressivement ses mécanismes institutionnels afin d’accepter des risques maîtrisés et d’encourager l’expérimentation de nouvelles technologies.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituaient des moteurs stratégiques d’une croissance rapide et durable pour le pays. Le Vietnam s’attache ainsi à améliorer son cadre institutionnel, à développer des ressources humaines hautement qualifiées et à renforcer ses capacités technologiques nationales afin de s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

Dans cette nouvelle vision de développement, le Vietnam ambitionne de bâtir une économie fondée sur la connaissance, la technologie et l’innovation. Cela implique des investissements accrus dans la science, le capital humain et les capacités de production avancées. Le pays souhaite également créer des centres d’innovation appliquée permettant aux entreprises d’accéder à des experts, de tester de nouveaux procédés et de former leurs ressources humaines dans des conditions réelles.

Ces modèles revêtent une importance particulière pour des secteurs stratégiques tels que les industries de soutien, les semi-conducteurs et les hautes technologies. Dans cette perspective, Singapour est considéré comme un partenaire majeur, disposant d’une expérience précieuse que le Vietnam souhaite approfondir, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de la fabrication intelligente, des semi-conducteurs et de la formation de ressources humaines de haut niveau.

Dans un autre volet de sa visite, le secrétaire général du Parti et président de la République a inspecté le Centre d’essais ferroviaires de Singapour, une infrastructure technique de pointe dédiée à la maintenance, aux essais et aux tests des systèmes de transport ferroviaire urbain.

Photo : VNA/CVN

Il a estimé que ce modèle constituait une référence utile pour le Vietnam, notamment dans le contexte du développement et de la mise en service de plusieurs lignes de métro à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Le centre permet de séparer entièrement les activités de test de l’exploitation commerciale, garantissant ainsi la sécurité, améliorant l’efficacité de la maintenance et réduisant les interruptions de service.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam pourrait utilement s’inspirer de l’expérience singapourienne dans la formation d’ingénieurs capables de maîtriser les technologies de maintenance, de démontage, de contrôle et de révision des systèmes complexes. Il a également insisté sur l’importance de la transformation numérique dans la gestion et l’exploitation ferroviaires afin de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Le Centre d’essais ferroviaires de Singapour est conçu comme un complexe technique intégré assurant des fonctions complètes allant des inspections quotidiennes à la maintenance périodique et aux opérations de révision lourde des rames, des systèmes de signalisation et des composants essentiels tels que les freins, moteurs et systèmes de climatisation. Il permet également de tester de nouveaux trains, des systèmes de contrôle automatisé ainsi que des solutions de sécurité opérationnelle.

Auparavant, ces essais étaient réalisés de nuit sur les lignes en exploitation, limitant le temps disponible et perturbant les opérations commerciales. La création de ce centre spécialisé permet désormais d’effectuer les tests en continu dans un environnement indépendant, améliorant significativement la sécurité et l’efficacité globale du réseau.

À travers ces visites, le Vietnam réaffirme sa volonté de s’inspirer des modèles internationaux les plus avancés en matière d’innovation, de transformation numérique et de développement des infrastructures intelligentes. Cette orientation stratégique vise à créer de nouveaux moteurs de croissance, à renforcer la compétitivité nationale et à soutenir un développement rapide et durable dans les années à venir.

VNA/CVN