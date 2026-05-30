Hô Chi Minh-Ville : un hub des investissements étrangers de haute technologie

Portée par une stratégie axée sur l’innovation, les hautes technologies et la montée en gamme industrielle, Hô Chi Minh-Ville consolide son statut de destination privilégiée des investissements directs étrangers (IDE).

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La transition progressive d’une économie fondée sur les industries à forte intensité de main-d’œuvre vers une économie de la connaissance, des hautes technologies et des services à forte valeur ajoutée transforme la métropole en un véritable pôle de croissance pour les projets d’investissement direct étranger (IDE) d’envergure mondiale.

L’essor du groupe allemand Bosch au Vietnam illustre la transformation progressive de la métropole, désormais positionnée comme un centre régional de recherche, de développement technologique et d’innovation à forte valeur ajoutée.

Bosch, reflet du nouvel essor vietnamien

L’histoire des investissements étrangers au Vietnam reflète les profondes mutations économiques du pays. L’implantation de grands groupes technologiques internationaux, à l’image de Bosch, témoigne de cette transformation remarquable.

Présent au Vietnam depuis 1994 sous la forme d’un modeste bureau de représentation, Bosch n’a officiellement créé son entité juridique dans le pays qu’en 2007. Évoquant cette étape fondatrice, M. Andre de Jong, directeur général de Bosch Vietnam, souligne : "À l’époque, nous comptions une dizaine de collaborateurs. Aujourd’hui, nos effectifs approchent les 6.000 employés. Cette croissance est considérable, tant par son ampleur que par la diversification de nos activités."

Bénéficiant d’un environnement des affaires en constante amélioration, le groupe a progressivement élargi ses investissements vers des activités à plus forte valeur ajoutée.

"Nous avons renforcé notre présence au Vietnam parce que le pays offre des conditions très favorables aux activités industrielles et commerciales. Après avoir investi massivement dans la production, nous avons développé des centres de recherche-développement, des centres de services ainsi que diverses activités commerciales à forte composante technologique", explique-t-il.

Cette évolution démontre que le Vietnam, et tout particulièrement Hô Chi Minh-Ville, ne se limite plus au rôle de plateforme d’assemblage ou de sous-traitance industrielle. La métropole est désormais devenue un maillon technologique stratégique au sein des chaînes de valeur mondiales des entreprises internationales.

Une montée en puissance des technologies avancées

Il y a encore quelques décennies, l’industrie vietnamienne reposait principalement sur des secteurs à faible valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre, tels que le textile-habillement, la chaussure, l’agroalimentaire ou encore l’agriculture.

Selon M. Andre de Jong, le paysage économique s’est profondément transformé : « Aujourd’hui, la situation est totalement différente. Le Vietnam attire désormais de grands investisseurs technologiques, dont Bosch fait partie. Cette dynamique favorise une montée en gamme de l’appareil productif vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée, allant de l’électronique aux semi-conducteurs, en passant par l’intelligence artificielle et les services modernes. Les industries de soutien ont également connu un développement remarquable par rapport à il y a vingt ans. »

Dans cette dynamique, les projets liés au développement logiciel et aux technologies de l’information constituent l’un des moteurs essentiels de la croissance.

Après avoir implanté une unité de production de haute technologie destinée à l’industrie automobile, Bosch a rapidement créé le Centre mondial de technologies logicielles du Vietnam, spécialisé dans le développement de logiciels et de solutions innovantes. Celui-ci rassemble aujourd’hui près de 4.000 ingénieurs hautement qualifiés.

Parallèlement, Bosch Sensortec a développé des activités spécialisées dans les capteurs MEMS, la conception de semi-conducteurs et le développement logiciel destiné à l’industrie des puces électroniques.

Une stratégie sélective dans l’attraction des IDE

Cette évolution reflète clairement la stratégie ambitieuse de Hô Chi Minh-Ville en matière d’attraction des IDE. La ville ne cherche plus à attirer les investissements à tout prix ni à s’appuyer uniquement sur l’avantage d’une main-d’œuvre compétitive. Elle privilégie désormais les projets à forte intensité technologique, générateurs d’innovation et de transfert de connaissances.

Le passage d’un statut de plateforme manufacturière à celui de pôle régional du savoir illustre la vision à long terme des autorités locales, soucieuses de bâtir une économie durable, innovante et créatrice de forte valeur ajoutée, en phase avec les grandes tendances technologiques mondiales.

Le capital humain, principal atout concurrentiel

Dans le cadre de la stratégie de développement économique nationale, chaque territoire vietnamien valorise ses avantages comparatifs afin de soutenir des secteurs industriels spécifiques et de contribuer à la croissance globale du pays.

Cette complémentarité permet aux groupes internationaux de déployer des réseaux d’activités à l’échelle nationale. Bosch, par exemple, est aujourd’hui implanté à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Da Nang.

Néanmoins, Hô Chi Minh-Ville conserve une position particulière en tant que premier centre économique du Vietnam.

Selon M. Andre de Jong : "La majorité des entreprises installent leur siège social ici. Le climat d’investissement est extrêmement favorable, ce qui explique l’intérêt croissant des investisseurs pour cette ville. Pour Bosch, Hô Chi Minh-Ville offre à la fois des ressources humaines de qualité et un environnement idéal pour développer les activités commerciales, les services, la recherche-développement et l’innovation."

Le principal avantage concurrentiel de la métropole réside dans son capital humain. Dès leur arrivée, les investisseurs ont identifié le potentiel exceptionnel du système universitaire local ainsi que la qualité des ressources humaines disponibles.

Cet atout concerne aussi bien l’industrie manufacturière de haute technologie que les secteurs du logiciel, des technologies de l’information et de l’innovation numérique. Il constitue aujourd’hui l’un des facteurs les plus déterminants dans les décisions d’investissement des entreprises étrangères.

Des réformes institutionnelles pour renforcer l’attractivité

Afin de fidéliser les investisseurs déjà présents et d’attirer de nouveaux capitaux, les réformes administratives et institutionnelles jouent un rôle essentiel.

Ces dernières années, le gouvernement vietnamien et les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont engagé une série de mesures ambitieuses visant à rationaliser l’administration, à simplifier les procédures et à améliorer davantage l’environnement des affaires.

Commentant ces réformes stratégiques, le directeur général de Bosch Vietnam se montre optimiste : "Toute période de transformation comporte naturellement des défis. Cependant, les perspectives demeurent très positives et nous saluons les efforts entrepris par le gouvernement pour créer un environnement d’affaires toujours plus favorable aux entreprises."

L’expérience de Bosch au Vietnam est souvent considérée comme l’une des réussites les plus marquantes du groupe à l’échelle mondiale.

Ce succès repose sur la combinaison de trois facteurs fondamentaux : la qualité des ressources humaines, un environnement d’investissement compétitif et des politiques publiques favorables au développement des entreprises.

Forte de ses atouts structurels, de son esprit d’innovation et de sa vision stratégique, Hô Chi Minh-Ville devrait continuer à s’imposer comme l’une des destinations les plus attractives pour les investissements directs étrangers de haute technologie, contribuant ainsi durablement à la croissance et à la prospérité de l’économie vietnamienne.

Texte et photos : Quang Châu - Huu Duyên /CVN