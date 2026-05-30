Ninh Binh renforce ses liens d’investissement et de coopération avec les partenaires sud-coréens

Dinh Thi Lua, vice-secrétaire du Comité du Parti de la province de Ninh Binh et présidente du Comité provincial du Front de la Patrie, a rencontré l’Association des petites et moyennes entreprises de la République de Corée (KBIZ) afin de promouvoir les investissements et de renforcer la coopération économique entre les deux parties.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre d’une mission de travail en République de Corée, une délégation de la province de Ninh Binh (Nord), conduite par Dinh Thi Lua, vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et présidente du Comité provincial du Front de la Patrie, a rencontré l’Association des petites et moyennes entreprises de la République de Corée (KBIZ) afin de promouvoir les investissements et de renforcer la coopération économique entre les deux parties.

Elle a eu des rencontres avec l’ambassade du Vietnam en République de Corée ainsi qu’avec plusieurs partenaires locaux, en vue de promouvoir les investissements, les échanges commerciaux et la coopération bilatérale.

Lors de sa rencontre avec la KBIZ, Dinh Thi Lua a présenté les potentiels, les atouts et les orientations de développement de Ninh Binh dans sa nouvelle phase de développement. La province ambitionne de devenir une ville relevant directement du pouvoir central avant 2030, en s’appuyant sur une industrie moderne, un développement urbain vert associé à la préservation du patrimoine, ainsi qu’un secteur des services et du tourisme à haute valeur ajoutée.

La responsable provinciale a souligné que la République de Corée figurait parmi les partenaires stratégiques les plus importants de Ninh Binh. La province souhaite que la KBIZ continue de jouer son rôle de passerelle en encourageant ses entreprises membres à venir explorer les opportunités d’affaires et d’investissement à Ninh Binh, notamment dans les secteurs de l’industrie auxiliaire automobile, de l’électronique, de la mécanique de précision, des technologies vertes, de la logistique et des industries de haute technologie.

Au-delà de l’attraction des investissements, Ninh Binh entend également renforcer sa coopération avec les partenaires sud-coréens dans la promotion commerciale, le transfert de technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées afin de répondre aux exigences de son développement futur.

La province s’est engagée à accompagner les entreprises, à résoudre rapidement les difficultés qu’elles pourraient rencontrer et à créer les conditions les plus favorables pour permettre aux investisseurs sud-coréens de mener des activités durables et efficaces sur son territoire.

De son côté, la KBIZ a salué le potentiel de développement, l’environnement d’investissement et les orientations stratégiques de Ninh Binh. L’Association a réaffirmé sa volonté de continuer à servir de pont entre les entreprises sud-coréennes et le Vietnam, en particulier Ninh Binh, et de promouvoir davantage les opportunités de coopération et d’investissement dans la province.

Un partenaire économique important

Photo : VNA/CVN

Auparavant, la délégation de Ninh Binh avait effectué une visite de travail à l’Ambassade du Vietnam en République de Corée. À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam, Vu Hô, a présenté un aperçu de la situation socio-économique sud-coréenne, des relations Vietnam - République de Corée ainsi que de la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant dans ce pays.

Selon l’ambassadeur, plus de trente ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et la République de Corée entretiennent une coopération de plus en plus approfondie, substantielle et efficace dans de nombreux domaines. La République de Corée est aujourd’hui le premier investisseur étranger au Vietnam et son troisième partenaire commercial.

Plus de 200 projets d’ID) sud-coréens à Ninh Binh

Les échanges entre les peuples demeurent également un point fort des relations bilatérales, avec environ 352.000 Vietnamiens vivant en République de Corée et près de 200.000 Sud-Coréens résidant et travaillant au Vietnam.

Saluant les résultats de la coopération entre Ninh Binh et les collectivités locales ainsi que les entreprises sud-coréennes, notamment dans les domaines de l’économie, du travail, du tourisme, de la culture et des échanges populaires, l’ambassadeur Vu Hô a affirmé que l’Ambassade continuerait à accompagner la province dans ses efforts de mise en relation avec les collectivités, associations, entreprises et investisseurs sud-coréens.

Selon les autorités provinciales, Ninh Binh maintient actuellement des relations de coopération avec neuf collectivités locales sud-coréennes. La République de Corée demeure l’un des partenaires économiques les plus importants de la province, qui accueille à ce jour 218 projets d’investissement direct étranger (IDE) sud-coréens, représentant un capital enregistré d’environ 2,6 milliards de dollars.

Dans les années à venir, Ninh Binh souhaite poursuivre et intensifier sa coopération avec les partenaires sud-coréens dans les domaines des hautes technologies, des industries auxiliaires, de la logistique, des infrastructures vertes, du tourisme et des industries culturelles. La province entend également promouvoir davantage auprès du public et des entreprises sud-coréens l’image de son territoire, de sa population ainsi que ses valeurs culturelles et écologiques uniques.

Dans le cadre de cette mission en République de Corée, la délégation de Ninh Binh a également rencontré le gouverneur de la province de Jeju ainsi que plusieurs autres partenaires afin d’explorer de nouvelles perspectives de coopération.

VNA/CVN