Félicitations aux nouveaux dirigeants hongrois

À l’occasion de l’élection de Magyar Péter au poste de Premier ministre hongrois et de Forsthoffer Ágnes à la présidence du Parlement hongrois, le Premier ministre Lê Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont adressé, le 15 mai, des messages de félicitations aux nouveaux dirigeants hongrois.

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À l’occasion de l’élection de Magyar Péter au poste de Premier ministre hongrois et de Forsthoffer Ágnes à la présidence du Parlement hongrois, le Premier ministre Lê Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont adressé, le 15 mai, des messages de félicitations aux nouveaux dirigeants hongrois. Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également adressé un message de félicitations à Orbán Anita à la suite de sa nomination au poste de vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Hongrie.

VNA/CVN