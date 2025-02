Félicitations à l’occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam

À l’occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février 1930 - 3 février 2025), de nombreux dirigeants de partis politiques et de pays ont envoyé leurs lettres et messages de félicitations au Comité central du PCV et à Tô Lâm, son secrétaire général.

>> Le Parti communiste du Vietnam conduit le pays vers une nouvelle ère de prospérité

>> Les Partis politiques du monde entier félicitent le PCV pour son 95e anniversaire

>> La fondation du Parti communiste du Vietnam : analyse d'un tournant historique majeur

Photo : VNA/CVN

Dans sa lettre, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a souligné que les membres du Parti communiste du Vietnam étaient des patriotes exemplaires, jouant un rôle de premier plan dans le développement politique, économique et social du pays en vue de bâtir une nation souveraine et puissante. Il a affirmé que le PCV poursuivait la construction du socialisme et contribuait à renforcer la position du Vietnam au niveau régional et international. Il a également mis en avant le respect et le soutien mutuels entre la Biélorussie et le Vietnam.

Gennady Zyuganov, président du Parti communiste de la Fédération de Russie, a déclaré espérer que l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie continuerait de se renforcer et de se développer.

De son côté, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, a exprimé sa confiance dans la capacité du PCV, sous la direction de Tô Lâm, à surmonter les défis du développement continu dans le monde contemporain avec succès et honneur, avant d’affirmer le soutien du Parti communiste français.

Patrik Köbele, président du Parti communiste allemand, a réitéré dans sa lettre l’importance de la solidarité avec le Vietnam pour son parti. Il a exprimé sa conviction que le PCV atteindrait ses objectifs dans les décennies à venir pour bâtir un Vietnam socialiste prospère.

Pour Gyula Thürmer, président du Parti ouvrier hongrois, le PCV joue un rôle particulièrement important dans le développement du mouvement communiste international. Il a adressé ses vœux de succès dans la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du PCV et dans la consolidation de son leadership, estimant que ces efforts permettraient au Vietnam d’atteindre son objectif de devenir une nation développée à orientation socialiste d’ici le milieu du XXIe siècle.

Dans son message, Raid Fahmi, secrétaire général du Parti communiste irakien, a salué la lutte héroïque du PCV contre le colonialisme et l’impérialisme, ainsi que ses réalisations économiques remarquables. Il a estimé que ces succès constituaient une source d’inspiration pour les peuples du monde entier engagés dans la lutte pour la liberté, la paix et le socialisme.

Walter Baier, président du Parti de la gauche européenne, a quant à lui mis en avant les succès historiques du PCV et son rôle clé dans la gouvernance du pays.

Dans son message, le Parti communiste des États-Unis a exprimé son admiration pour les réalisations du PCV et du peuple vietnamien. Il a affirmé sa confiance dans la capacité du Vietnam à atteindre ses objectifs importants, notamment devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2035 et un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Enfin, Tahir Budagov, vice-président du Parti du Nouvel Azerbaïdjan, a souligné l’importance que son parti accordait à la coopération avec le PCV, tant sur le plan bilatéral qu’au sein des organisations internationales.

VNA/CVN