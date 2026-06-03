Faire du pho un patrimoine culturel mondial

Après plus d’un siècle de développement, le pho vietnamien a dépassé le cadre d’un simple plat traditionnel pour devenir un véritable pont culturel, contribuant à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple auprès de la communauté internationale.

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C’est ce qu’a souligné Nguyên Quôc Kỳ, président de l’Association vietnamienne de la culture culinaire, lors de la cérémonie de lancement de l’Association du pho de Saïgon, organisée le 29 mai à Hô Chi Minh-Ville.

À cette occasion, experts, artisans et entrepreneurs du secteur gastronomique ont retracé le parcours du pho vietnamien et exprimé leur ambition de voir ce plat emblématique reconnu comme patrimoine culturel mondial.

Inscription au patrimoine de l’UNESCO

Selon Nguyên Quôc Kỳ, le pho n’est pas seulement un mets célèbre ; il représente également la synthèse des savoirs populaires, de l’art culinaire, des identités régionales et de l’esprit créatif du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Alors que le Vietnam poursuit le développement de ses industries culturelles et du tourisme gastronomique, la création de l’Association du Pho de Saïgon constitue une étape importante pour fédérer les professionnels du secteur et promouvoir la recherche, la préservation et la valorisation durable du pho.

L’association concentre actuellement ses efforts sur plusieurs missions : préserver les valeurs traditionnelles du pho vietnamien, normaliser la qualité et les compétences professionnelles, ainsi que construire une marque de pho moderne et professionnelle tout en conservant son identité nationale.

Plus particulièrement, l’association travaille à l’élaboration d’un dossier destiné à l’UNESCO afin de faire inscrire le pho vietnamien sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Cette démarche est perçue comme une étape décisive pour renforcer la place de la culture gastronomique vietnamienne sur la scène internationale.

Présente lors de l’événement, le mannequin Vu Thu Phuong, aujourd’hui active dans le secteur de la restauration, a indiqué être membre de l’Association vietnamienne de la culture culinaire ainsi qu’ambassadrice et vice-présidente de l’Association de la culture culinaire de Ninh Bình.

"Je trouve formidable que le pho vietnamien soit honoré à la hauteur de sa valeur culturelle. Le dicton +Le riz d’abord, le pho ensuite+ illustre l’importance de ces deux plats dans la gastronomie vietnamienne. Valoriser le pho contribue non seulement à sa promotion, mais aussi à sa préservation et à son développement auprès du public international", a-t-elle déclaré.

De grands espoirs placés dans la jeune génération

Mme Ngoc Bích, entrepreneure et chercheuse spécialisée dans le pho depuis de nombreuses années, aujourd’hui vice-présidente de l’Association du pho de Saïgon, affirme : "Même sans savoir situer le Vietnam sur une carte, beaucoup de personnes dans le monde connaissent le Vietnam grâce au pho. »

Photo : CTV/CVN

Selon elle, la création du Musée du pho constitue une première étape essentielle pour préserver les connaissances, l’histoire et la culture liées à ce plat pour les générations futures. L’Association du pho de Saïgon représente quant à elle le "deuxième maillon de cet écosystème", en rassemblant les artisans, restaurateurs, chercheurs et entreprises du secteur.

"Cette association sera une maison commune où les passionnés du pho pourront se réunir, raconter l’histoire de ce plat, préserver leur savoir-faire et contribuer à faire rayonner le pho vietnamien dans le monde", a-t-elle expliqué.

Mme Bích place également beaucoup d’espoir dans la jeune génération, reconnue pour sa modernité, sa maîtrise des technologies et sa compréhension des marchés. Toutefois, selon elle, ce qui lui manque encore est "la maturité du temps", c’est-à-dire l’expérience et la profondeur professionnelle acquises par les générations précédentes.

"J’espère que les professionnels expérimentés seront prêts à transmettre leurs connaissances et à accompagner les jeunes afin qu’ensemble nous puissions porter le pho vietnamien encore plus loin", a-t-elle conclu.

Minh Thu/CVN