Exposition "Non dénommée" : sur les traces de la mémoire des identités métissées

L’exposition photo "Non dénommée" présente une vingtaine de photos de quatre familles métissées d’origine franco-vietnamienne ou de mariages transnationaux qui caractérisent des identités mixtes et qui démontrent les ressemblances et différences entre plusieurs générations au fil desquelles la langue, les mémoires et même la culture de leurs racines ont été disparues ou dissimulées par leurs ancêtres. Ces derniers ont donné naissance à de nouvelles générations, des descendants portant de nouvelles caractéristiques qui vivent avec de nouvelles identités corporelles et culturelles mais ont en commun d’être issus d’une communauté dont ils ont ignoré ou oublié les racines ancestrales.

L’exposition "Non dénommée" invite les visiteurs à découvrir les liens des membres de familles métissées sur quatre ou cinq générations en identifiant leurs physionomies, leurs langues, des objets particuliers qui demeurent ou des récits enregistrés, racontés par les membres de familles. Le public remonte alors le passé pour retrouver les origines de ces familles métissées de générations en générations.

Selon Tanguy Sévat-Denuet, l'expo explore les identités à travers l’art et le dialogue. Ces identités multiples récoltées formant un récit collectif sont celles de générations issues d’une histoire franco-indochinoise non dénommée mais néanmoins transmise dans la famille et dont les traces du métissage disparaissent ou réapparaissent.

"Non dénommée" est une invitation à pénétrer l’intérieur d’une maison en quête d’un sujet intime de la sphère familiale, non dénommée dans l’espace public.

L'expo est une prise de conscience de la préoccupation que peut être pour les nouvelles générations l’incompréhension de leur histoire lorsqu’elles se confrontent à la perte de celles et ceux qui étaient la mémoire du récit familial.

Le projet "Non dénommée" de l'artiste Tanguy Sévat-Denuet est le fruit d'un séjour de deux mois à la Villa Saigon, programme d'artiste en résidence de l'Institut français du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Tanguy Sévat-Denuet est originaire de l'île de la Réunion et autodidacte dans de nombreux domaines. Il recherche des approches multidimensionnelles pour transmettre l'histoire, combinant connaissances historiques, création artistique et communication d'informations dans les espaces publics.

Texte et photos : Truong Giang/CVN