Le Vietnam, une destination privilégiée de stars internationales

De plus en plus d'événements de divertissement, de mode, de concours internationaux de beauté... organisés au Vietnam sont retransmis sur les réseaux sociaux, attirant l'attention et le suivi du public national et mondial.

Le week-end dernier, l'Organisation Miss Monde, composée d'une dizaine de membres, est venue à Hô Chi Minh-Ville pour participer à de nombreuses activités de divertissement, avec notamment la présidente Julia Morley, la Miss Monde 2024 en titre Krystina Pyszkova, le Mister World 2019 Jack Heslewood, la Miss Monde 2019 Toni Ann Singh….

Lors du défilé de mode Vietnam Beauty Fashion Fest tenu dans la soirée du 23 juin, Toni Ann Singh - Miss Monde 2019 a surpris le public avec un ao dài traditionnel vietnamien de la styliste Thuy Nguyên et son interprétation de la chanson Bonjour Vietnam en anglais et en vietnamien.

Toni Ann Singh, 28 ans, s'est dite très émue et fière d'interpréter cette chanson sur le Vietnam, car elle a depuis longtemps beaucoup d'amour pour le pays et ses habitants. La performance émotionnelle de Toni a été publiée sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok... attirant des dizaines de millions de vues ainsi que des commentaires sympathiques pour le Vietnam.

De même, les splendides apparitions et les innombrables activités de Miss Monde 2024 Krystyna Pyszková au Vietnam à travers des maquillages et des costumes de créateurs vietnamiens ont également suscité des interactions extrêmement positives dans les médias, aidant Hô Chi Minh-Ville et le Vietnam en général à mieux se faire connaître auprès du public international.

Photo : thanhnien.vn

Krystyna Pyszková, Miss Monde 2024, a déclaré : "J’attendais avec impatience l'opportunité de venir au Vietnam. Depuis que j'ai annoncé que je viendrais, mes amis en République tchèque et tout le monde étaient très excités. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux Vietnamiens formidables lors de ma participation à Miss Monde 2024 en Inde et c'était inoubliable, alors maintenant, étant au Vietnam, je me sens très heureuse". Elle déclaré qu'elle reviendrait certainement au Vietnam plusieurs fois.

Promouvoir l'image du Vietnam

On peut dire que les événements comme les concours Miss Earth, Miss Grand International 2023 ou les semaines internationales de la mode, les événements culturels futurs ont vraiment rempli la "mission" de promouvoir l'image du Vietnam, apportant des avantages économiques et touristiques au pays et améliorant la visibilité du show-biz vietnamien.

Ces deux dernières années, nombre de stars internationales se sont produites au Vietnam, telles que le "prodige de la musique" américain Charlie Puth, Ronan Keating, le boys band Boyzone, les groupes Westlife, Maroon 5, Black Pink,... pour présenter des spectacles de premier plan, attirant non seulement le public vietnamien mais également international.

Hô Chi Minh-Ville a été choisie par le groupe vedette Super Junior comme destination de sa tournée asiatique Super Show Spin-off: Halftime qui aura lieu le 28 juillet.

Le fait que les plus grands artistes du monde viennent continuellement se produire au Vietnam confirme en partie que le pays devient progressivement une destination incontournable pour des stars internationales.

VNA/CVN