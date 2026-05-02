L’IA au secours des récifs coralliens de Cù Lao Chàm

Conservation. À Cù Lao Chàm, intelligence artificielle et engagement communautaire se conjuguent pour restaurer les récifs coralliens. Une approche innovante qui accroît la résilience des écosystèmes marins et ouvre des perspectives durables aux populations insulaires.

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Photo : CTV/CVN

L’intégration de l’IA dans le suivi des récifs, couplée à des programmes de réhabilitation des coraux durs, génère des avancées majeures pour la Réserve naturelle de Cù Lao Chàm, dans la ville de Dà Nang (Centre). Ces initiatives ont non seulement renforcé la couverture corallienne, mais ont également revitalisé la biodiversité et les ressources halieutiques locales.

Au-delà de l’aspect écologique, ces efforts dynamisent l’économie bleue dans la commune insulaire de Tân Hiêp. Le développement du tourisme sous-marin offre désormais aux habitants des perspectives de revenus durables, tout en renforçant la responsabilité communautaire en matière de préservation de ce patrimoine naturel d’exception.

Identifier la dégradation des coraux

Photo : CTV/CVN

Trân Thi Phuong Thao, spécialiste au Bureau de la science et de la coopération internationale du Comité de gestion de la Réserve naturelle de Cù Lao Chàm, explique que les récifs coralliens constituent l’un des écosystèmes marins les plus importants, jouant un rôle essentiel dans la protection du littoral et fournissant un habitat à de nombreuses espèces marines.

De manière préoccupante, les récifs coralliens de la réserve sont gravement menacés par le changement climatique, la pollution et les impacts des activités socio-économiques humaines. La surveillance périodique des récifs est donc une nécessité urgente pour évaluer l’état et l’évolution de l’écosystème, afin de proposer des solutions de gestion et de restauration efficaces.

À Cù Lao Chàm, la superficie des récifs coralliens atteint 356,4 ha, répartis autour des différentes îles. Pour surveiller ces écosystèmes fragiles, les réserves naturelles à travers le monde utilisent diverses technologies telles que les SIG (systèmes d’information géographique), la télédétection (images satellites et drones), les systèmes de surveillance sous-marine automatisés (capteurs et caméras) et l’intelligence artificielle.

La direction de la Réserve naturelle de Cù Lao Chàm a ainsi adopté la plateforme ReefCloud.ai (développée par l’Institut australien des sciences marines - AIMS), un outil open source utilisant l’IA pour analyser les images des récifs. ReefCloud permet de télécharger les photos de suivi sur le cloud pour en assurer la gestion, le stockage et l’analyse automatisée, sur la base de 20 à 30% des pixels étiquetés. La qualité des analyses est évaluée à l’aide de l’indice F1 (> 0,64).

Après deux ans de mise en œuvre, la direction a collecté 5.733 photos (soit 286 700 pixels) sur 10 sites de surveillance. Parmi ces données, 61,8% des pixels ont été validés par les experts de l’AIMS et étiquetés par le personnel de la réserve. L’utilisation de l’IA via ReefCloud ouvre ainsi une nouvelle voie, à la fois technologique et collaborative à l’échelle internationale, pour mieux protéger les ressources naturelles.

Efforts de restauration des coraux durs

Photo : CTV/CVN

La restauration ne se limite pas à améliorer la couverture corallienne ; elle vise également à rétablir les récifs et les ressources associées. Selon les conditions locales, plusieurs méthodes sont utilisées : récifs artificiels, transplantation, élevage de larves ou fragmentation des colonies.

Lê Vinh Thuân, directeur adjoint de la Réserve, précise que deux méthodes ont été privilégiées : la fragmentation des colonies et la mise en place de fermes coralliennes. Après deux ans, près de 3.000 colonies ont été restaurées sur une surface de 4.000 m², avec deux pépinières totalisant 30 structures à Bai Bo et Bai Nân. Le taux de survie global atteint près de 80%, avec une croissance moyenne de 5,36 cm par an. L’espèce Acropora sp. présente la croissance la plus rapide (5,82 mm par mois) et sera privilégiée à l’avenir.

Parallèlement à l’augmentation de la couverture corallienne, le nombre de poissons de récif et d’invertébrés benthiques a également progressé. La fragmentation des colonies à partir de zones donneuses n’affecte pas les ressources, mais contribue à enrichir la biodiversité locale.

Enfin, ce projet a fortement mobilisé la communauté de Tân Hiêp. Un groupe communautaire a été créé pour participer aux consultations, aux patrouilles maritimes et à la proposition de solutions en matière de pêche responsable et de tourisme durable. Les habitants comprennent désormais mieux l’importance des récifs, contribuant ainsi concrètement à leur préservation et à une exploitation raisonnée des ressources, au service de moyens de subsistance durables.

Huong Linh/CVN