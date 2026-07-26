F1 : Norris domine les Ferrari, Antonelli limite la casse en Hongrie

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a déjoué les pronostics samedi 25 juillet pour s'adjuger la pole position du Grand Prix de Hongrie de F1, alors que le leader du championnat Kimi Antonelli (Mercedes) et l'Anglais Lewis Hamilton (Ferrari) ont écopé de trois places de pénalité sur la grille.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le champion du monde en titre avait arraché le meilleur temps sur le gong en devançant Hamilton de seulement 12 millièmes de seconde, au grand dam du public hongrois, majoritairement en faveur du pilote Ferrari.

"Je suis très très content d'être de retour devant. Les Ferrari ont été très rapides et ça a été très serré. J'étais en confiance toute la journée, on a fait du bon boulot et la voiture a bien répondu. Je suis ravi pour l'équipe", a déclaré Norris, qui a décroché la 17e pole position de sa carrière.

L'Anglais, qui avait déjà décroché la pole de la course sprint à Miami début mai, avait dominé la troisième séance d'essais libres samedi midi, laissant entrevoir la possibilité d'une surprise au Hungaroring, où Ferrari semblait pourtant mieux armé que ses adversaires. Hamilton est en outre dans son jardin sur ce tracé où il a remporté neuf Grands Prix et décroché huit de ses 104 pole positions, dont la dernière il y a trois ans déjà.

"Je me sentais costaud mais pour une raison que j'ignore, nous somme sortis des stands en premier en Q3 et ce n'était pas un bon choix car Charles et moi n'avions pas d'adhérence. Nous étions les plus rapides des qualifications mais la pole nous a échappé", a déploré Hamilton, mécontent de la stratégie de la Scuderia.

La déception du septuple champion du monde s'est ensuite transformée en douche froide quand il a été sanctionné par les commissaires pour avoir gêné Oscar Piastri (McLaren) durant la Q3. Il s'élancera finalement au cinquième rang, juste derrière Max Verstappen (Red Bull/4e)... et l'Australien (3e).

Antonelli malchanceux

Bien malgré lui, le Néerlandais a fortement pénalisé le malchanceux Antonelli, initialement quatrième sur la grille. "Mad Max" est en effet parti en tête-à-queue au dernier virage juste devant le jeune Italien, qui était alors bien parti pour décrocher sa place en première ligne.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'addition est devenue encore plus salée pour le leader du championnat, qui n'a pas ralenti suffisamment lors du drapeau jaune brandi après l'erreur de Verstappen selon les commissaires, qui l'ont également pénalisé.

Antonelli recule donc à la septième place sur la grille, juste derrière son coéquipier britannique George Russell, encore en difficulté ce week-end mais grand bénéficiaire de la pénalité infligée à son voisin de garage.

Mercedes, qui ne s'élancera pas en tête d'un Grand Prix pour la première fois de la saison, aura désormais bien du mal à s'imposer au Hungaroring, un tracé où il est difficile de doubler et où la victoire devrait se jouer entre les McLaren et Leclerc.

Alors que le Français Isack Hadjar (Red Bull) partira au huitième rang, ses compatriotes Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas) ont dû se contenter respectivement des 12e et 15e chronos, mais avec la satisfaction d'avoir chacun devancé leur coéquipier.

Aston Martin, qui fondait beaucoup d'espoirs sur les nouveautés aérodynamiques introduites sur ses voitures en Hongrie, a retrouvé un peu le sourire puisque l'Espagnol Fernando Alonso a pris la 16e place en se qualifiant pour la première fois de la saison pour la Q2.

Si le chemin pour retrouver les avant-postes est encore très long pour l'écurie britannique, un premier pas encourageant a été fait, en attendant un nouveau moteur lors du prochain Grand Prix aux Pays-Bas.

AFP/VNA/CVN