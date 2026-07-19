F1 : Antonelli intouchable en qualifications à Spa

Kimi Antonelli a assommé la concurrence en ce début de week-end ardennais, monopolisant la première place de la feuille des temps samedi 18 juillet pour placer sa Mercedes en pole position du Grand Prix de Belgique de Formule 1.

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Un début de week-end aux airs de revanche pour le jeune Italien, qui avait quitté Spa-Francorchamps sur une piteuse 16e place l'an dernier, le moral en berne. Il arrive cette fois en Belgique dans un tout autre état d'esprit, transformé et beaucoup plus sûr de lui, en tête d'un championnat où il a déjà remporté cinq Grands Prix, et visiblement très à l'aise sur le proverbial "toboggan des Ardennes".

"C'est super d'être de nouveau en pole, ça a été une nouvelle session fluide, la piste a pas mal évolué mais on a été en mesure d'améliorer nos temps tour après tour et de décrocher la pole", s'est réjoui Antonelli.

"Mais bien sûr demain est un autre jour, et j'aurai Max (Verstappen) à côté de moi donc je vais essayer de réussir un bon départ et de rester devant lui au virage 5", après la longue ligne droite de Kemmel, propice aux dépassements.

Si son envol est bon et qu'il parvient à conserver la tête dans ce fameux cinquième virage, le leader du Championnat du monde aura probablement fait le plus dur. Il prend aussi un ascendant psychologique en battant une nouvelle fois en qualifications son coéquipier George Russell.

"Surveiller mes rétroviseurs"

Toutefois, si les Mercedes ont réussi toutes les poles des Grands Prix depuis le début de la saison et sont indubitablement les plus rapides du plateau, elles ont connu plusieurs problèmes de fiabilité qui ont profité à Ferrari ces dernières semaines.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette fois Max Verstappen est le mieux placé pour profiter d'un éventuel faux-pas: on n'attendait pas les Red Bull à pareille fête ce week-end, mais le Néerlandais a maximisé le potentiel de sa monoplace, et bénéficié de l'aspiration de son coéquipier Isack Hadjar pour se placer en 2e position.

"Son aspiration m'a beaucoup aidé, sinon je n'aurais pas réussi à faire mieux que 6e ou quelque chose comme ça", a souligné le quadruple champion du monde, estimant que l'assistance du Français lui avait permis de gagner trois dixièmes de seconde. "C'est un très bon résultat aujourd'hui, la voiture a été pas mal tout le week-end, mais honnêtement l'écart est de trois dixièmes (avec Antonelli) alors que j'ai bénéficié d'une grosse aspiration, donc je ne m'attends pas à pouvoir trop me battre avec lui demain, et je passerai plus de temps à surveiller mes rétroviseurs".

Faibles écarts

Lando Norris, auteur de la pole position l'année passée à Spa, a quant à lui signé un joli 3e temps sur sa McLaren, sachant qu'il a été pénalisé de 10 places sur la grille de départ pour avoir changé de batterie. Hadjar étant lui aussi pénalisé pour un changement de moteur, le champion du monde britannique partira 12e.

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est dommage que je doive partir dix places plus loin demain parce que j'aurais bien aimé me battre devant. Mais je suis assez content depuis le début du week-end, on a bien maximisé le potentiel de la voiture. J'espère vivre malgré tout une belle course. On est normalement plus rapides que certaines voitures devant nous, donc j'espère remonter dans les points".

George Russell, quatrième temps samedi 18 juillet sur la seconde Mercedes, profitera des déboires de Norris pour gagner un rang au départ, tout comme les deux Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, cinquième et sixième temps des qualifications.

Si Antonelli a assommé la concurrence avec trois dixièmes d'avance sur son plus proche poursuivant, les cinq pilotes suivants se tiennent en seulement deux dixièmes de seconde, des écarts particulièrement faibles sur ce tracé de plus de plus de 7 kilomètres, le plus long de la saison.

Pour les pilotes français les temps sont durs : Isack Hadjar partira du fond de grille après avoir changé plusieurs éléments mécaniques sur sa voiture. Pierre Gasly (Alpine) tentera, lui, d'arracher quelques points en partant 10e, mais la tâche sera plus compliquée pour Esteban Ocon, seulement 18e chrono des qualifications.

AFP/VNA/CVN