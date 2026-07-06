F1 : à Silverstone, Fernando Alonso gagne en Aston Martin...en lego

Le double champion du monde de F1 Fernando Alonso, actuellement 18 e du classement provisoire, a remporté dimanche 5 juillet une course promotionnelle au Grand Prix de Grande-Bretagne sur une réplique de son Aston Martin, un kart électrique construit en briques lego.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Espagnol a devancé le Finlandais Valterri Bottas, 20e au Championnat avec sa vraie monoplace Cadillac et le Français Esteban Ocon, 16e avec sa voiture Haas, lors de cette épreuve de quelques minutes à 25 km/h qui a fait la joie des centaines de milliers de spectateurs massés autour du circuit de Silverstone.

Les 22 pilotes, même les plus récalcitrants comme le Britannique Lewis Hamilton (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), se sont prêtés au jeu, sans casque et téléphone portable en main, assis dans leurs karts aux couleurs et numéros de leurs véritables bolides de F1.

Accompagnés, également au volant d'un kart, par le président de la Formule 1 Stefano Domenicali et celui de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) Mohammed Ben Sulayem, certains pilotes se sont volontairement déportés dans les zones d'évacuation en graviers de bord de piste.

Des commissaires de course les ont alors aidés à dégager leurs véhicules, dans un éclat de rire général en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux pour cette opération promotionnelle que LEGO avait déjà réalisée à Miami en 2025, mais avec un kart pour deux pilotes.

Verstappen, quatre fois champion du monde de F1 avec Red Bull mais qui connaît une saison difficile, avait fustigé il y a quelques jours le fait que LEGO et la F1 considèreraient les pilotes professionnels comme "des enfants et des clowns", tandis qu'Hamilton, couronné sept fois, avait refusé d'y participer, avant de se raviser en souriant. Le tenant du titre Lando Norris (McLaren), adulé dans son pays, s'est offert les acclamations de ses fans habillés en jaune fluo, sa couleur fétiche.

Chaque kart en LEGO pèse quelque 280 kg, dont 65 kg en 28.000 petites briques, et les véhicules ont nécessité quelque 6.400 heures de travail.

AFP/VNA/CVN