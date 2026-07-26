Badminton

Le Français Toma Junior Popov en finale d'un Super 1000, une première

Le Français Toma Junior Popov, 27 ans, s'est qualifié samedi 25 juillet pour la finale de l'Open de Chine de badminton, un Super 1000 équivalent au plus haut niveau mondial, une première pour un badiste français.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À Changzhou, Popov s'est imposé devant le Canadien Victor Lai, 8e joueur mondial, après avoir été mené à l'issue du premier set: 14-21, 21-12, 21-15.

"Je commence à réaliser un peu, ça a été une bataille pour chaque volant (...), il fallait se battre et cela s'est vu aujourd'hui, il reste une marche à gravir alors en avant!" a-t-il déclaré auprès de la Fédération française de badminton. La finale dimanche 26 juillet l'opposera au Tawaïnais Chou Tien Chen, N°6 mondial (à partir de 15h30).

La performance relève déjà de l'exploit pour Toma Junior Popov, champion d'Europe par équipes avec les Bleus cette saison et considéré depuis longtemps comme un grand espoir de sa discipline.

Avant lui, aucun Français n'était parvenu à se hisser en finale d'un Super 1000 en simple, le plus haut niveau international. Thom Gicquel et Delphine Delrue s'étaient imposés dans un Super 1000, à l'Open d'Indonésie il y a un an, en double.

Il y a deux ans, Alex Lanier avait déjà fait sensation en devenant le premier Français à remporter un Super 750, équivalent d'un Masters 1000 de tennis. Il y a moins d'une semaine, Christo Popov, frère de Toma Junior, en avait fait de même en s'imposant à l'Open du Japon.

AFP/VNA/CVN