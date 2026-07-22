Tour de France : Remco Evenepoel remporte le chrono de la 16e étape

Le jour de la fête nationale en Belgique, Remco Evenepoel a remporté mardi 21 juillet la 16 e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 26,1 kilomètres entre Evian et Thonon-les-Bains, en réalisant le meilleur temps devant Tadej Pogacar et Mattias Skjelmose.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Indiscutable maître de la discipline, le Belge a bouclé le parcours avec 28 secondes d'avance sur le Slovène et 1:04 sur le Danois qu'on n'attendait pas à ce niveau.

Le prodige français Paul Seixas termine quatrième à 1:16, cinq secondes devant le Mexicain Isaac Del Toro, alors que l'Allemand Florian Lipowitz, qui était cinquième au général ce matin, a abandonné après une chute.

Evenepoel, leader de l'équipe Red Bull Bora et deuxième du général, réduit un peu l'écart au classement général derrière Pogacar en revenant à 4:32 du maillot jaune.

Mais il a dit ne pas se faire d'illusions, estimant que Pogacar était "en route pour une cinquième victoire dans le Tour de France".

Il s'agit de la deuxième victoire d'Evenepoel dans cette 113e édition du Tour de France après celle décrochée dimanche au sommet du plateau de Solaison où il avait fait forte impression.

Dans l'exercice du chrono, il est le meilleur depuis des années, et de loin, avec trois titres de champion du monde et une médaille d'or olympique à Paris.

C'est la 26e victoire de sa carrière dans un contre-la-montre, la troisième dans le Tour de France après Gevrey-Chambertin en 2024 et Caen l'an dernier.

L'homme-obus, son surnom tellement il est aérodynamique, a fait la course en tête de bout en bout sur un parcours en trois parties, une longue montée de près de dix kilomètres, une descente rapide et technique et dix derniers kilomètres très plats jusqu'à l'arrivée.

Pogacar a également réussi un beau chrono, même s'il a failli partir à la faute dans le même virage où Lipowitz a chuté.

Seixas a une nouvelle fois plus que tenu son rang pour devancer Del Toro qu'il talonne au classement général, à la quatrième place.

L'Espagnol Juan Ayuso a déçu en concédant 2:22 à Evenepoel. Cinquième au général, le leader de Lidl-Trek compte désormais plus de deux minutes de retard sur Seixas.

AFP/VNA/CVN