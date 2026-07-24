Tour de France

Richard Carapaz remporte la 18e étape au sommet d'Orcières-Merlette

L'Équatorien Richard Carapaz, offensif comme jamais, a remporté en solitaire la 18 e étape du Tour de France jeudi 23 juillet au sommet d'Orcières-Merlette lors du premier volet du triptyque alpestre.

>> Tour de France : Evenepoel ramasse la mise, les espoirs de Vingegaard ruinés

>> Tour de France : Remco Evenepoel remporte le chrono de la 16e étape

>> Tour de France : Jasper Philipsen, la lumière à Voiron

Photo : AFP/VNA/CVN

Le leader de l'équipe EF Education s'est extirpé d'un groupe de six coureurs échappés à 3,5 kilomètres de l'arrivée pour signer sa deuxième victoire sur la Grande Boucle après celle décrochée à Superdévoluy en 2024.

Le champion olympique de Tokyo s'est imposé avec 45 secondes d'avance sur le Suisse Mauro Schmid et l'Américain Matteo Jorgenson. Le Français Valentin Paret-Peintre a terminé quatrième à 1:14.

Le peloton des favoris, où personne n'a tenté d'attaquer, est arrivé avec 4:35 de retard.

Tadej Pogacar conserve la tête du classement général avec 4:32 d'avance sur Remco Evenepoel, suivi du Mexicain Isaac Del Toro et du Français Paul Seixas, avant les deux arrivées à l'Alpe d'Huez vendredi 24 juillet et samedi 25 juillet.

Mais le Slovène a vu l'un de ses coéquipiers, l'Américain Brandon McNulty, abandonner alors que plusieurs coureurs de sa formation UAE sont malades.

Carapaz, 33 ans, s'est montré le plus fort dans la montée finale vers Orcières-Merlette (7,1 km à 6,7%) en plaçant une première attaque, contrée, à quatre kilomètres du sommet. 500 mètres plus là, le vainqueur du Giro 2019 a mis une deuxième cartouche qui a cette fois cloué sur place ses cinq compagnons d'échappée pour s'envoler vers la victoire.

C'est la neuvième victoire d'étape dans un grand Tour pour Carapaz qui a également levé les bras à quatre reprises sur le Giro et trois fois sur la Vuelta.

Valentin Paret-Peintre n'a pas réussi à se mêler à la lutte finale pour tenter d'apporter à la France sa première victoire sur ce Tour, comme l'an dernier au Mont Ventoux.

Le grimpeur de Soudal Quick-Step s'est consolé en marquant à nouveau des points pour le maillot de meilleur grimpeur qu'il porte par procuration, deuxième de ce classement à seulement un point désormais de Pogacar.

AFP/VNA/CVN