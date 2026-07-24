Athlétisme : aux championnats de France à Albi, le regard tourné vers l'Euro

Malgré plusieurs grosses absences, les championnats de France d'athlétisme organisés à Albi (Tarn) de vendredi 24 juillet à dimanche 26 juillet ne manqueront pas d'enjeux, avec la possibilité pour beaucoup de décrocher une sélection pour les championnats d'Europe à Birmingham (10-16 août).

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Photo : VNA/CVN

Les Bleus ont jusqu'à dimanche 26 juillet pour réaliser les critères de sélection pour le rendez-vous européen et, pour les épreuves les plus denses de l'athlétisme tricolore, les championnats de France pourraient faire office de juge de paix.

Les deux plus grandes têtes d'affiche françaises seront toutefois absentes dans le Tarn. La vice-championne olympique Cyréna Samba-Mayela, qui a retrouvé un niveau solide en début d'été sur 100 m haies (12.50) après une année de galères, a été dispensée car elle souffre d'un mollet et préfère se concentrer sur Birmingham où elle veut défendre son titre européen.

Le champion du monde du 10.000 m Jimmy Gressier fait lui aussi l'impasse : pas au niveau qu'il espérait en juin, il a déclaré forfait pour le meeting de Monaco début juillet pour retourner s'entraîner en vue de l'Euro, où il vise le doublé 5.000 m / 10.000 m.

S'ajoutent les absences de plusieurs autres internationaux, comme les fondeurs Yann Schrub et Sarah Madeleine et les hurdleurs Wilhem Belocian et Sasha Zhoya.

"Prioritaires"

Pour privilégier les athlètes aux performances régulières, la Fédération française d'athlétisme a mis en place de nouvelles modalités de sélection pour l'Euro-2026 avec des "minima A" très élevés, à réaliser une fois, ou des "minima B" plus accessibles mais à réaliser au moins deux fois dans une période de temps relativement réduite (1er mai - 26 juillet).

Jusqu'à trois athlètes peuvent être sélectionnés par épreuve pour les championnats d'Europe et la FFA précise que, dans les disciplines où plus de trois athlètes sont qualifiables, les deux premiers aux championnats de France seront "prioritaires".

Certaines courses et concours à Albi auront donc un double enjeu ce weekend : sur 800 m, elles sont par exemple quatre pour trois places à pouvoir prétendre à la sélection entre la nouvelle détentrice du record de France Anaïs Bourgoin et l'éternelle Rénelle Lamote qui ont réalisé les minima A, et Clara Liberman et Charlotte Dumas qui se sont acquittées des minima B.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mêmes enjeux, entre autres, sur le 800 m masculin (5 athlètes qualifiables), sur le 1.500 m masculin (6 athlètes qualifiables) ou à la perche masculine, où ils sont huit éligibles à la sélection.

Duel au sommet sur 400 m

Au delà des disciplines où il faudra batailler pour décrocher son ticket pour l'Angleterre, la course du weekend pourrait être le 400 m hommes, avec un duel très attendu entre Samuel Vessat et Muhammad Abdallah Kounta.

Les deux athlètes sont les seuls à avoir réalisé les minima dans la discipline. Ils les ont mêmes pulvérisés en se rapprochant tous les deux du vieux record de France de la discipline détenu par Leslie Djhone depuis 2007 (44.46).

Vessat, véritable révélation de l'année sur le tour de piste, n'est qu'à un centième du record de France (44.47) et la confrontation avec Kounta (44.57) pourrait les amener tous les deux vers de nouveaux sommets.

La rencontre est d'autant plus attendu que Vessat, qui évolue sur le circuit universitaire américain, n'a pas couru en France cette année et n'a pas affronté Kounta depuis qu'il a éclos au plus haut niveau.

Les championnats de France d'athlétisme sont à suivre à partir de 17h00 vendredi 24 juillet.

AFP/VNA/CVN