Athlétisme : Kpatcha championne de France au bout du suspense, Robert-Michon battue à Albi

Le concours de saut en longueur féminin a rythmé la première soirée des championnats de France d'athlétisme vendredi 24 juillet à Albi, avec la victoire solide d'Hilary Kpatcha qui a arraché le titre après avoir été menée la majeure partie du concours.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'athlète de 28 ans, deuxième meilleure performeuse française de l'histoire avec un record en 7,02 m juste derrière les 7,05 m d'Eunice Barber (2003), a fait jouer son expérience du haut-niveau pour réaliser le bond de la victoire - 6,98 m - à son avant-dernier essai.

Jusque-là, Kpatcha était deuxième d’un concours mené par l'impressionnante Yanis David, revenue à son meilleur niveau après une longue traversée du désert, et qui avait bondi à 6,86 m à son deuxième essai.

Dos au mur, Hilary Kpatcha n'a pas paniqué : "je sais que dans ces moments-là, il ne faut surtout pas partir dans de l'émotionnel parce que ça me fait partir dans tous les sens", a expliqué l'athlète, 4e des Mondiaux de Tokyo en 2025. "Il fallait que je me concentre sur les éléments techniques qui allaient me permettre de passer devant."

Au cinquième et avant-dernier essai, elle a demandé l'aide du public et a réussi à s'envoler à 6,98 m, un record des championnats et le deuxième meilleur saut de sa carrière.

"Ça montre une forme de régularité, j'ai sauté 7,02 m l'année dernière, maintenant c'est 6,98 m... Les choses se construisent petit à petit", a apprécié la protégée de Kafetien Gomis. La première à venir féliciter Kpatcha a été Yanis David, qui avait mené tout le concours et qui finit donc deuxième vendredi soir 24 juillet.

La soirée avait également un goût de victoire pour la sauteuse guadeloupéenne de 28 ans. Ancienne grand espoir de la discipline (championne du monde U20 en 2016), elle a bondi à 6,86 m pour battre de deux centimètres son record qui datait de... 2019.

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"Pendant tout ce temps, je n'ai jamais perdu espoir, j'ai eu des blessures, j'ai eu une fracture de fatigue au dos, je me suis fait la cheville l'année dernière. Ça a été dur mais je n'ai pas abandonné", a souri David, qui réalise les minima A pour les championnats d'Europe à Birmingham (10-16 août), qui devraient constituer sa première sélection depuis l'Euro de Munich en 2022.

Robert-Michon battue

La soirée albigeoise a également été marquée par la défaite inédite de Mélina Robert-Michon au disque. La porte-drapeau des JO-2024, âgée de 47 ans, a été battue pour la première fois de sa carrière sur cette compétition qu'elle a remportée 24 fois depuis 2000, ne manquant que deux éditions en 2010 et 2018, années de naissance de ses filles.

La Lyonnaise à la longévité exceptionnelle, qui a décidé de prolonger sa carrière au moins jusqu'aux JO-2028 et rêve de huitièmes Jeux olympiques, a été devancée vendredi soir par Amanda Ngandu-Ntumba, relève de la discipline, qui s'est imposée avec 60,47 m à son dernier essai.

"Je n'ai pas du tout réussi à m'exprimer, à trouver la clé (...) clairement je n'avais pas le niveau aujourd'hui pour être championne de France", a soupiré "MRM", bloquée à 56,69 m. "Mais ça fait plaisir que les filles poussent derrière, le niveau monte et j'espère que ça va continuer à monter."

Quatre records des championnats

Outre Kpatcha à la longueur, trois autres records des championnats de France ont été battus vendredi soir 24 juillet à Albi.

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Au steeple, la championne d'Europe Alice Finot s'est imposée en 9 min 26 sec 74 sur 3.000 m steeple, une victoire qui lui donne "confiance" en vue des championnats d'Europe (10-16 août) où elle remettra son titre en jeu.

En séries du 400 m, Isabelle Black a elle aussi battu le record des championnats en bouclant le tout de piste en 50 sec 47. L'athlète franco-britannique, fille des anciens internationaux Roger Black et Elsa De Vassoigne, devient la troisième performeuse de l'histoire derrière l'éternelle Marie-Josée Perec (48.25 en 1996) et Amandine Brossier (50.43).

Et au javelot, Alizée Minard a établi un nouveau record de la compétition avec 61,69 m. Les championnats de France se poursuivent samedi 25 juillet à Albi.

AFP/VNA/CVN











