Canal+ cesse de diffuser des chaînes du groupe TF1 en France et en Afrique

Canal+ a cessé de diffuser mercredi 1 er juillet trois chaînes thématiques - TV Breizh, Histoire TV et Ushuaïa TV - en France et d'autres en Afrique, qui appartiennent à TF1, chaque groupe déplorant cette situation et se renvoyant la balle.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué, le groupe TF1 dit "regrette(r) ce choix, qui prive des téléspectateurs fidèles de chaînes qu'ils plébiscitent et qui fragilise le secteur du documentaire dans son ensemble".

De son côté, le groupe Canal+ a pris "acte de l'échec des discussions engagées avec le groupe TF1". Dans un communiqué, il se dit prêt à les "reprendre" en vue de "parvenir à un accord reposant sur des bases raisonnables, équilibrées et pérennes, préservant les intérêts des deux groupes".

Le groupe est à la fois producteur de contenus, diffuseur et agrégateur d'offres extérieures, via sa plateforme Canal+ et ses différentes offres, permettant aux clients d'accéder aux programmes d'autres acteurs.

Dans le détail, Canal+ a cessé de distribuer TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV en France et en Suisse. En Afrique, où Canal+ est bien implanté, l'arrêt concerne TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI, Ushuaïa TV et Histoire TV.

Ces chaînes restent accessibles par d'autres opérateurs, comme dans l'Hexagone Bouygues Telecom, Orange ou Free.

Selon TF1, la "décision de Canal+" l'amène "à réfléchir à sa stratégie de distribution dans un contexte où l'offre digitale se développe à vive allure".

Pour sa part, Canal+ "regrette de devoir renoncer" à cette diffusion et souligne continuer d'entretenir "des partenariats de long terme avec l'ensemble des grands acteurs historiques français, ainsi qu'avec les principales plateformes internationales de streaming".

En 2022, Canal avait cessé de diffuser les chaînes de TF1 sur tous ses canaux de distribution (box, appli, TNT Sat), faute d'accord financier pour le renouvellement de leur contrat. Le conflit avait été porté en justice par TF1 puis les deux parties avaient fini par trouver un accord.

AFP/VNA/CVN