Finale du Mondial

"Nous devons avoir plus envie de gagner que peur de perdre", dit l'Espagnol Rodri

" Nous devons avoir plus envie de gagner que peur de perdre " contre l'Argentine, a affirmé vendredi 17 juillet Rodri, le capitaine espagnol, à deux jours de la finale de la Coupe du monde, entre la Roja et l'Albiceleste dimanche 19 juillet à East Rutherford, en banlieue de New-York.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avons connu un processus de croissance graduel, durant lequel l'équipe a mûri ces dernières années. Je l'ai dit à l'époque, cette génération allait faire parler d'elle", a expliqué le milieu de Manchester City en conférence de presse d'avant-match, à New York.

"Nous avons traversé ce qu'il y a de plus grand pour un footballeur : la Ligue des nations, l'Euro et maintenant une finale de Coupe du monde. Nous sommes heureux, mais notre ambition va bien au-delà. Dimanche 19 juillet, nous avons un très beau défi pour rendre cette génération inoubliable", a-t-il ajouté à propos du match d'East Rutherford, dans le New Jersey.

Même si la Roja a des faiblesses - qu'il ne citera pas, "sinon ils (les Argentins) prendront des notes" - Rodri a assuré que l'équipe était "très complète" et "très difficile à battre".

"Nous sommes venus pour gagner la Coupe du monde, nous étions convaincus que c'était possible. Nous affrontons l'adversaire le plus difficile, (...) J'ai dit aux gars que nous devons avoir plus envie de gagner que peur de perdre".

Le Ballon d'Or 2024 a salué la carrière de Lionel Messi, "évidemment le meilleur de tous les temps", mais a mis en garde contre le collectif argentin, qui est "bien plus que Messi".

Le joueur de 30 ans a aussi souligné la combativité de l'Albiceleste, qui s'est imposée à plusieurs reprises dans les dernières minutes lors du tournoi.

Les Argentins savent "renverser des situations défavorables, nous en tenons compte, a-t-il dit. Nous allons essayer de leur faire mal autant que nous le pourrons. Il faut aller chercher le match, être ambitieux".

Rodri a pronostiqué pour dimanche 19 juillet "un match de duels, plus physique" et, interrogé sur les possibles provocations argentines qui ont émaillé la demi-finale contre l'Angleterre, il a répondu que "si les choses prennent cette tournure, il faudra les ignorer et ne pas entrer dans les provocations".

Quant à la perspective d'une seconde étoile après celle de 2010, Rodri a estimé que "beaucoup de temps s'est écoulé, le football a changé, mais nous pouvons effectivement garder cet état d'esprit et accomplir quelque chose qui semblait alors impossible pour notre pays".

AFP/VNA/CVN